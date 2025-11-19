Prohens reclama una "respuesta compartida" de la sociedad para luchar contra la violencia machista

De izquierda a derecha, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la directora del IbDona, Catalina Salom, en la presentación del lema del 25N. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido una "respuesta compartida" de la sociedad para luchar contra la violencia machista, porque "ninguna política pública puede ser efectiva si la sociedad decide callar".

Con estas palabras se ha pronunciado la líder el Ejecutivo en el acto de presentación de la campaña del Govern para este 25 de noviembre --Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres--, que este año tendrá el lema 'Alça la veu davant la violència contra les dones --levanta la voz ante la violencia contra las mujeres--'.

De este modo, ha detallado algunas cifras de este tipo de violencia en Baleares, donde desde 2003 han sido asesinadas 46 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y en el último año se interpusieron más de 7.700 denuncias, por las que se emitieron más de 1.800 órdenes de protección.

Por eso, ha destacado que cada caso y cada víctima "interpela a todos" y es un "fracaso colectivo de la sociedad". Prohens ha alegado que este año el Govern ha lanzado un "mensaje trasversal" que apela a todas las personas que les "toca de cerca" la violencia machista.

"La violencia contra las mujeres se puede frenar porque cuando la ciudadanía alza la voz la red de protección funciona", ha alegado.

Como en años anteriores, la campaña institucional se difundirá en medios de comunicación y redes sociales y ha animado a participar en los distintos actos que ha organizado el Govern hasta el próximo día 27 de noviembre, con un acto central el lunes en Can Balaguer.

Al mismo tiempo, Prohens ha destacado el trabajo del Govern durante esta legislatura en esta materia al dotar de "más medios y recursos que nunca" al IbDona.

Por otra parte, ha deslizado una crítica al Gobierno central por la gestión de la crisis de las pulseras antimaltrato al reivindicar una protección "efectiva" y defender que "no se pueden permitir brechas". "Cuando esto pasa, los responsables no lo puede minimizar ni desentenderse y deben asumir responsabilidades", ha afirmado.