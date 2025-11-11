Prohens reconoce que "queda mucho por hacer" en Salud pero defiende que su gestión es "mucho mejor" que la anterior

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno en el Parlament balear. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer" en materia de salud, pero ha defendido que la gestión de la consellera del ramo, Manuela García, es "mucho mejor" que la del anterior Govern.

Así lo ha dicho en la sesión de control al Govern después que el diputado socialista Iago Negueruela haya cargado contra la gestión de García que, a su juicio, "todos los profesionales empiezan a criticar".

La líder del Ejecutivo ha subrayado que el Govern es "consciente" de que queda trabajo por hacer pero, ha destacado, la Conselleria "ha cambiado el rumbo de la situación caótica que dejó el anterior Govern".

Igualmente, ha acusado al socialista de "osado" por "sacar pecho" de su gestión en sanidad cuando "la consellera de salud, la misma que mintió en la comisión de investigación, abrió la puerta de las Islas a la trama de corrupción de Koldo y Aldama". "¿O no fue la consellera?", le ha preguntado.

Finalmente, ha considerado que las críticas de Negueruela "no tienen nada que ver" con la gestión de García. "Es un portavoz depende de lo que le dice el partido socialista cada semana, se ha acabado Gaza y la flotilla maravilla, se acabó Franco y ahora toca sanidad, aquí y en toda España",

Por otro lado, el socialista, por otro lado, ha señalado que su formación defiende la gestión de la renta social garantizada que se hizo durante el anterior Govern.

"Le ha faltado decir que tenemos que pedir perdón también a las personas que acaban de defraudar a través de la renta social garantizada", le ha dicho Prohens al respecto.