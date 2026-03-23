Prohens reivindica al poeta Antoni Marí como una "figura clave" de la cultura contemporánea de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado al poeta Antoni Marí, fallecido este lunes a los 83 años, como una "figura clave" de la cultura contemporánea de Baleares.

"Su obra y su pensamiento han acompañado a generaciones de lectores, dejando una huella y un legado que perdurará mucho más allá del tiempo", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens ha trasladado sus condolencias a su familia y amigos, así como a todas las personas que sientan su pérdida "como propia". "Compartimos el dolor con todos los que le han querido y admirado", ha dicho.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha tenido unas palabras en recuerdo de Marí, a quien ha definido como "una de las voces más lúcidas y comprometidas de la cultura ibicenca y de la literatura catalana contemporánea".

"Su obra es un legado imprescindible para entender nuestro tiempo y nuestra identidad. Mi afecto a su familia y amistades", ha señalado la también secretaria general del PSIB.

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha considerado que con el poeta se va "uno de los autores más destacados y reconocidos de las letras catalanas".