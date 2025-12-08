Prohens se reúne este martes con el comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reúne este martes (18.15 horas) en Bruselas con el comisario de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, para tratar cuestiones relacionadas con las políticas europeas en materia de cooperación territorial y transfronteriza, y con la futura estrategia europea para las regiones insulares, entre otras cuestiones.

Al encuentro, en el edificio Berlaymont, de Bruselas, también acudirá la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Francesca Ramis.