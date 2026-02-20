Prohens se reúne con el presidente del Consejo Económico y Social de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reunida con el presidente del Consejo Económico y Social de Baleares, Francesc Fiol. - CAIB

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido con el presidente del Consejo Económico y Social de Baleares (CES), Francesc Fiol.

El encuentro ha tenido lugar este viernes en el Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens ha estado acompañada por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer. Por parte del CES han asistido también Pilar Torrebella y Rafel Crespí.