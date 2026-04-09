Prohens se reunirá este viernes con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 9 abril 2026 18:10
PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este viernes audiencia al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero.

El encuentro tendrá lugar a las 09.00 horas en el Consolat de Mar, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

A la reunión también asistirán el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y el viceconsejero de Sector Primario de Canarias, Eduardo García.

Últimas noticias sobre estos temas

