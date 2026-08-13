Prohens traslada su apoyo a Esperança Cladera tras su lesión en la semifinal del 200 del Europeo de atletismo

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; la atleta mallorquina Esperança Cladera; y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar en mayo de 2025. - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a la atleta mallorquina Esperança Cladera después de que sufriera una lesión en la semifinal de los 200 metros lisos del Europeo de atletismo que se celebra estos días en Birmingham (Inglaterra).

"Tus lágrimas son también las nuestras, Esperança. Porque sabemos todo lo que hay detrás de cada carrera, cada entrenamiento y cada sueño. Hoy duele, pero nada puede borrar todo lo que has conseguido ni todo lo que todavía te espera", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

La presidenta ha considerado que la atleta mallorquina es "una campeona dentro y fuera de la pista" y ha afirmado que toda Baleares está "orgullosa" de su desempeño deportivo.

Cladera fue octava en su semifinal de los 200 metros lisos del Europeo de atletismo después de sufrir una lesión y tener que frenar en los últimos metros de la carrera.

En mayo de 2025 Prohens recibió a la atleta en el Consolat de Mar después de que lograra la medalla de plata con el equipo español en la carrera de relevos 4 x 100 metros en el Mundial de China.