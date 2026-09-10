Prohens y Vera visitan dos centros educativos de Formentera

FORMENTERA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han visitado este jueves el colegio concertado Virgen Milagrosa de Formentera con motivo del inicio del curso escolar.

Además, posteriormente han visitado también el CEIP Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc Xavier en Formentera.

La Conselleria ha recordado que el Ibisec tiene en redacción el proyecto de reforma del CEIP Mestre Lluís Andreu, una obra valorada en 445.000 euros.