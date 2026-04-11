Prohens viajará este domingo a Puigcerdà para el estreno del proyecto cultural 'Lou Bastimen' de los Xeremiers de Sóller

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Marga Prohens, viajará este domingo a Puigcerdà para asistir al estreno del proyecto cultural 'Lou Bastimen' impulsado por los Xeremiers de Sóller.

Esta iniciativa, según ha informado el Ejecutivo autonómico, nace con vocación de reforzar los vínculos entre los territorios de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

Antes del estreno, la presidenta será recibida en audiencia en la sala de plenos del Ayuntamiento por el alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, y el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Vila.

Al finalizar, las autoridades asistirán al estreno del proyecto 'Lou Bastimen', en el Teatro Municipal del Casino Ceretà de Puigcerdà, donde serán recibidas por la representante de Xeremiers de Sóller, Antònia Ribot. Prohens pronunciará unas palabras antes del estreno.

También este domingo, la líder del Ejecutivo visitará a las 11.00 horas la feria de arte contemporáneo Summa Mallorca, que acoge el palacio de congresos del Pueblo Español.

Prohens realizará un recorrido por las galerías presentes en esta feria, acompañada de su director, Óscar García; la directora artística, Laura Darriba; el comisario, Jordi Payeras, y la representante del Pueblo Español, Sara González.