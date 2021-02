Las protestas por Hasel en Palma y Mahón del pasado martes se saldan con multas a 21 personas que suman 16.218 euros

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Delegación del Gobierno en Baleares ha informado este lunes de que sancionará al menos a 21 personas por su participación en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél del pasado martes en Palma y Mahón con multas que suman un total de 16.218 euros.

Las protestas fueron convocadas a través de redes sociales y, en la de Palma, según cifras de la Policía Nacional, participaron más de 200 personas en la concentración en la Plaza de España. En ellas, se pedía la libertad de Hasel, condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En Palma, Delegación del Gobierno en las Islas ha precisado que dos de los concentrados se enfrentan a sendas multas de 1.200 euros por desobediencia a la autoridad al haber hecho caso omiso a los agentes de la Policía Nacional, quienes informaron a través de megafonía de que la concentración no estaba amparada, que no estaban permitidas las reuniones debido a la situación sanitaria y que, por tanto, debían abandonar el lugar.

A estas dos personas, que participaron activamente en la concentración, se les solicitó la documentación en reiteradas ocasiones hasta que finalmente la mostraron. Otro implicado se enfrenta a un expediente sancionador de 1.200 euros por desobediencia a la autoridad por no atender a las indicaciones de la Policía Nacional de abandonar el lugar. Esta persona fue requerida por un agente hasta en cinco ocasiones para que se identificara.

Otro concentrado se enfrenta a dos expedientes sancionadores que suman 901 euros por desobediencia a la autoridad (601 euros) y falta de respeto a los policías (300 euros). Este ciudadano no atendió a los requerimientos de los agentes de marcharse del lugar y, al final, se dirigió a ellos y les insultó a gritos en repetidas ocasiones.

Uno de los implicados se enfrenta también a dos expedientes sancionadores que suman 901 euros por desobediencia a la autoridad) (601 euros) y falta de respeto a los policías (300 euros). Esta persona desobedeció a los agentes, realizó gestos obscenos, les increpó y les insultó en múltiples ocasiones a gritos. Cuando iba a ser identificado, trató de huir corriendo, pero fue alcanzado y finalmente accedió a identificarse mientras seguía con las provocaciones.

Otro concentrado se enfrenta a dos expedientes sancionadores que suman 1.202 euros por desobediencia a la autoridad y obstrucción a la autoridad en el desarrollo de sus funciones. Este ciudadano hizo caso omiso a las indicaciones de la Policía de que abandonara el lugar y también entorpeció la labor de los agentes cuando trataban de identificar a uno de los asistentes.

Otros 12 concentrados se enfrentan a sendas multas de 601 euros cada uno por desobediencia a la autoridad por no atender a los reiterados requerimientos de la Policía Nacional que, a través de megafonía, informó de que la concentración no estaba amparada y que no estaban permitidas las reuniones por motivos sanitarios, por lo que debían abandonar el lugar.

Respecto a la concentración en la plaza Miranda, en Mahón, la Dirección Insular de Menorca sancionará al menos a tres personas por su activa participación en los hechos. Esta concentración fue convocada a través de las redes sociales y no fue comunicada en ningún momento a la Dirección Insular de Menorca.

Así, una de las personas concentradas se enfrenta a un expediente sancionador de 1.200 euros por desobediencia a la autoridad por no atender a las indicaciones de la Policía Nacional de abandonar el lugar. Esta persona se negó reiteradamente a identificarse ante los agentes provocando con su actitud que se formara un tumulto. También hizo caso omiso a los requerimientos de la Policía Nacional, que, a través de megafonía, instó a los congregados a que abandonaran el lugar.

Otras dos personas se enfrentan a multas de 601 euros cada una por desobediencia a la autoridad por hacer caso omiso a los requerimientos de la Policía Nacional, que, a través de megafonía, recordó en reiteradas ocasiones que no estaban permitidas las reuniones por motivos sanitarios, por lo que debían abandonar el lugar. Pese a ello, estas dos personas se quedaron en la plaza hasta la finalización del acto.

Desde Delegación del Gobierno han avanzado que la Policía Nacional trabaja en las pesquisas y no se descarta que haya más implicados.