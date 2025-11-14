El protocolo Entén-me gana el premio New Medical Economics a la mejor labor de humanización sanitaria

La consellera de Salud, Manuela García. Y el subdirector de Humanización y Servicio de Salud, Gabriel Rojo. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El protocolo Entén-me ha ganado el premio New Medical Economics 2025 a la mejor labor de humanización sanitaria, con lo que se reconoce a este proyecto que pretende mejorar la accesibilidad y facilitar el acompañamiento en el entorno sanitario de las personas con necesidades especiales que tienen dificultades para expresarse, comprender o participar en procesos relacionales y comunicativos.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, gracias a estos proyectos se garantizan unas condiciones adecuadas mínimas para estas personas y sus acompañantes con el fin de evitar situaciones de desorientación y ansiedad y ofrecerles una asistencia humanizada y de equidad.

El galardón, otorgado por la revista 'New Medical Economics', especializada en el sector sanitario, lo ha recogido la consellera de Salud, Manuela García. Ha estado acompañada del subdirector de Humanización y Servicio de Salud, Gabriel Rojo.

El protocolo Entén-me se dirige a personas con diagnósticos como esclerosis lateral amiotrófica (ELA), autismo, demencia (con un nivel de afectación cognitivo moderado), discapacidad intelectual grave y profunda o discapacidad intelectual leve o moderada con trastorno de la conducta, entre otros. Baleares, ha recordado la Conselleria, es pionera en introducir dentro del protocolo a los pacientes diagnosticados de ELA.

Los usuarios del programa, que son cerca de 36.000, quedan registrados internamente en los sistemas de información y son identificados de manera automática con un aviso a los profesionales sanitarios. Toda la información está en la página web del Servicio de Salud.

El objetivo del protocolo es ayudar a la persona afectada y a sus acompañantes a que puedan seguir correctamente las indicaciones y los tratamientos prescritos por los profesionales, facilitar la atención urgente, pruebas diagnósticas y traslados en ambulancias, adecuar las demoras en las salas de espera, dar facilidades con las consultas no presenciales, la atención domiciliaria y el acceso al hospital de referencia en los casos de demandas urgentes.