El proyecto de cinco jóvenes arquitectos mallorquines gana el concurso para rehabilitar Es Sindicat de Felanitx

El proyecto 'Re[Vi]ure Es Sindicat', elaborado por cinco jóvenes arquitectos mallorquines, ha ganado el concurso internacional para llevar a cabo la rehabilitación del edificio histórico Es Sindicat de Felanitx.

El jurado del concurso Europan 18 ha comunicado este lunes las propuestas ganadoras de la presente edición, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Para la rehabilitación de Es Sindicat, una antigua bodega cooperativa, los arquitectos mallorquines Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisca Gual y Sergi Pérez han sido seleccionados entre una treintena de propuestas.

El proyecto prevé la rehabilitación del edificio para acoger un espacio multifuncional, con un centro de creación cultural y artística, un espacio para exposiciones de la memoria del pasado como bodega y un espacio de laboratorio de gastronomía del producto local con tienda y restaurante.

También plantea la incorporación de vivienda cooperativa y de vivienda pública para ciudadanos residentes en Felanitx. El inmueble es propiedad del Consell de Mallorca.

CONEXIÓN CON LA TRAMA URBANA

El jurado del concurso ha valorado la propuesta de conectar los espacios naturales con los urbanos mediante elementos propios del entorno natural, como la replantación vegetal, la recuperación de la fauna, la activación de sistemas hídricos o la implementación de cultivos, así como la conexión con la trama urbana de Felanitx.

Asimismo, ha destacado los usos que plantea la propuesta para recuperar las actividades reales y regulares del edificio, no solo vinculadas a la actividad museística o turística, para conseguir un equilibrio entre profesionales, artistas, usuarios regulares y visitantes.

La recuperación del edificio industrial se entiende desde una perspectiva contemporánea, con nuevos usos, respetando la estructura y el valor simbólico. De esta forma, habrá espacios para la creación artística y salas de proyección, así como otros espacios para exposiciones temporales de los artistas.

Las naves de fermentación, en las que hay las grandes cubas de hormigón, serán unos espacios expositivos de la memoria del pasado como bodega y con unos espacios también destinados a contenido museográfico para explicar los procesos de la vinificación, así como también un espacio destinado a sala de conferencias para poder realizar varios actos.

Las naves laterales se destinarán al Laboratorio de Gastronomía de Proximidad, una tienda y un restaurante, todos ellos espacios dedicados a mostrar y promocionar los productos generados en los espacios verdes productivos del proyecto, así como otros alimentos y vinos locales vinculados a la tradición mallorquina y a la conexión del proyecto con la identidad agrícola y vinícola del territorio.

En la sala de la almazara, la propuesta prevé un laboratorio y centro de formación en relación con los materiales arquitectónicos.

Además, incluye una zona destinada a espacio residencial cooperativo, que incluye la construcción de vivienda pública para residentes. Se propone un sistema constructivo industrializado, con la creación de unidades residenciales y espacios comunes. Las fachadas se adaptarán para garantizar la privacidad y la calidad de la vida.

En cuanto a las zonas exteriores, se destinarán a espacio público y se diseñarán como una extensión del mosaico agrícola del municipio, recuperando las trazas antiguas y creando caminos que conecten el casco urbano con las montañas.

Se pondrá en valor la flora y fauna endémicas incluyendo huertos vecinales para cultivos de alimentos y hierbas típicas mallorquinas, con el riego proveniente de la recogida del agua de lluvia. Las superficies permeables permitirán la infiltración del agua.

PASOS A SEGUIR

A partir de esta propuesta, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern realizará un trabajo coordinado con el equipo redactor, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Felanitx para avanzar con el contenido y directrices de intervención de la propuesta.

El objetivo, ha subrayado la Conselleria, es poder disponer de un proyecto técnico que sea la base de la futura ejecución de las obras.

En relación con el inicio de estos trabajos, el Comité Nacional de Europan España mantendrá a principios de diciembre una primera reunión de trabajo en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana entre los equipos premiados de todos los emplazamientos españoles y los organismos públicos representantes de estos emplazamientos a fin de establecer las bases de los trabajos que se emprenderán como consecuencia de la decisión del jurado.

Respecto al resto de premiados entre las propuestas para la rehabilitación de Es Sindicat, el jurado ha seleccionado como finalista el proyecto 'La fábrica del paisaje', de un estudio de arquitectura de París (Francia).

También ha otorgado tres menciones especiales a los proyectos 'Relearning coexistence', de un estudio de Bourg-lès-Valence (Francia), y otros dos nacionales, 'Mills to the mountain', de Alcalá de Henares, y 'Ancorar. Un espai per a quasi tot', de Barcelona.