El PSIB acusa al Ayuntamiento de Llucmajor de cobrar de más por la tasa de basura desde 2019

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha acusado al equipo de gobierno de cobrar de más a los ciudadanos por la tasa de recogida municipal de basura desde 2019.

Así, ha sostenido el partido en un comunicado, ha quedado reflejado gracias a una moción aprobada por unanimidad en el pleno en la que se apunta a "un cobro superior al permitido por ley de la tasa de basura en los últimos seis años".

La iniciativa defendida por los socialistas insta al Ayuntamiento a "revisar toda la estructura del tributo a través de un informe" que el PSIB ha reclamado que se haga público y a la alcaldesa, Xisca Lascolas, a "no aprobar ningún nuevo incremento de la tasa hasta que no se aclare este posible cobro indebido".

La norma, ha recordado el portavoz del grupo municipal socialista, Jaume J. Oliver, obliga a los ayuntamientos a no ingresas los tributos finalistas, como es el caso, por encima del coste real del servicio que en Llucmajor lleva a cabo una empresa externa.

Así, ha señalado que los cálculos para determinar este cobro por encima de lo estipulado se debe hacer "sobre la base de los derechos reconocidos, que incluyen tasas no recaptadas y los intereses de demora, y no sobre los derechos reales, es decir, sobre las cantidades realmente ingresadas".

De este modo, ha proseguido, se puede estimar que la cantidad cobrada de más por la tasa de basura asciende a cerca de un millón de euros que deberían ser devueltos, algo que también reclama la moción socialista.

Oliver ha mostrado su "satisfacción" por la unanimidad alcanzada por su iniciativa pero ha pedido que el contenido de la misma sea ejecutado de forma pública.

"A la espera del estudio queremos que el equipo de gobierno se comprometa a no realizar ninguna subida de la tasa de residuos hasta que no se acredite objetivamente un incremento del coste del servicio y que también se garantice el cumplimiento del contrato de recogida y tratamiento de residuos", ha reclamado.

El regidor socialista ha aprovechado para recordado "las repetidas deficiencias en el servicio de recogida de residuos urbanos en Llucmajor, con imágenes de contenedores desbordados, suciedad en medio de la calle y quejas ciudadanas".