El PSIB acusa al Govern de "blindar" la educación concertada 0-3 "en detrimento" de las 'escoletes' municipales - PSIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Govern de "blindar" la educación infantil 0-3 concertada "en detrimento" de las 'escoletes' municipales, que "cada vez ven más deteriorado su servicio".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha subrayado que el decreto ley del Govern garantizará a partir de septiembre el cobro de las nóminas de las educadoras de las 'escoletes' concertadas, pero que "no hace lo mismo" con las municipales.

Lo ha criticado este lunes en un encuentro con alcaldes y responsables municipales socialistas en la 'escoleta' Flor de Murta, en Algaida, según ha trasladado la formación en una nota de prensa posterior.

Según Fernández, el Ejecutivo autonómico ha dado prioridad para que las educadoras de las concertadas puedan cobrar su nómina directamente de la Conselleria de Educación y Universidades, mientras que no se ha aprobado ninguna medida análoga con las 'escoletes' municipales.

La socialista ha puesto en valor el esfuerzo de los ayuntamientos para pagar un complemento "más que justo", lamentando que el PP haya votado en contra de mociones para solicitar que la Conselleria ayude a los municipios a sufragar este aumento.

"En lugar de asumir esta ayuda para las 'escoletes' públicas, lo que hace el Govern es asumir la nómina de las concertadas y dejar para más adelante, y no sabemos cuando, las 'escoletes' municipales y las condiciones laborales de las educadoras", ha criticado.

A su entender, el Ejecutivo "cambia una vez más las prioridades sobre la educación pública y pone en el centro la escuela concertada y desmantela la escuela pública.

Fernández ha reivindicado el apoyo de su partido a la labor que desarrolla la Xarxa 0-3 y los sindicatos STEI, CCOO y UGT, que reclaman la firma de un convenio autonómico.

De su lado, la alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, ha defendido que todas las 'escoletes' tengan "el mismo trato", sea cual sea el modelo de gestión.

También ha destacado el esfuerzo económico que supone para los ayuntamientos asumir estos gastos para mejorar unas condiciones laborales que "tienen todo el apoyo municipal" y "necesitan de una implicación más clara" de la Conselleria.