El PSIB acusa al PP de "fallar" a Formentera al abstenerse en la tramitación exprés de la reforma para el senador

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al PP de "volver a traicionar y fallar" a Formentera por su abstención en la tramitación exprés de la reforma de la Constitución para que Formentera tenga senador propio.

En una nota de prensa este miércoles, los socialista han cargado contra los 'populares' al considerar que su abstención supone "renunciar a defender con claridad" los intereses de los ciudadanos de Formentera.

A su entender, es "inaceptable" que "quien dice defender Formentera se abstenga precisamente cuando llega la hora de pronunciarse sobre una demanda histórica del pueblo de Formentera".

"La abstención del Partido Popular no es un gesto neutro ni una posición técnica: es una renuncia política en toda regla y una nueva muestra de falta de compromiso con el futuro institucional de la isla", han sostenido los socialistas.

La formación solicitará formalmente modificar la fecha del pleno ordinario de marzo del Consell Insular de Formentera, ya que coincide con la votación prevista en el Congreso sobre esta reforma constitucional.