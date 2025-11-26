El PSIB acusa al PP de renunciar a las intervenciones en la Torre Picada y la Fàbrica Nova en Sóller

El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu. - PSIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller ha acusado al PP de renunciar, con su rechazo a las enmiendas presentadas a los presupuestos municipales de 2026, a la financiación de la reforma de la carretera del desvío y las intervenciones en la Torre Picada y la Fàbrica Nova.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu, ha considerado que el "poco peso que tiene el municipio y su alcalde, Miquel Nadal, en el PP de Mallorca han aplazado un año más intervenciones que son muy necesarias".

"Confirmamos la doble cara del PP, que en el municipio anuncia proyectos que al final no se ejecutan y además vota en contra en las instituciones que las deberían financiar, teniendo en cuenta que son iniciativas que ellos mismos han anunciado a bombo y platillo", ha añadido el también conseller en el Consell de Mallorca.

En concreto, ha apuntado el PSIB en un comunicado, los 'populares' han rechazado una enmienda para incluir cinco millones de euros para la reforma de la citada carretera, "anunciada hace más de un año y que continuaba en un cajón".

Esta propuesta, han defendido los socialistas, hubiera permitido iniciar las obras para ejecutar mejoras en los laterales o crear un carril bici, "más necesarias que nunca en un tramo en el cual en verano se acumulan los coches y los peatones caminan en situaciones de inseguridad".

El PP, siempre según el PSIB, también ha rechazado una partida de 300.000 euros para redactar el proyecto de rehabilitación de la Fàbrica Nova y otra de 150.000 para continuar con los trabajos en la Torre Picada.

"El PP confunde la gestión con la propaganda, porque presenta proyectos y actuaciones que después no incluye en los presupuestos, lo que supone un grave perjuicio para Sóller", ha zanjado Mateu.