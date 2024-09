El PSIB advierte del "descontrol" en el pago de horas extras a empleados municipales del Ayuntamiento de Santa Margalida

PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al Ayuntamiento de Santa Margalida de hacer un pago "descontrolado" de horas extras a determinados trabajadores municipales, que en algunos casos ya habrían realizado alrededor de 500 horas extras entre enero y julio.

Así lo ha asegurado la agrupación local de los socialistas, que han aseverado "hace tiempo" que han advertido de esta situación y han recalcado que es la ciudadanía quien "sufre las consecuencias de un equipo de gobierno --integrado por Convergència per Santa Margalida y PP-- que ha llevado al Consistorio hacia el colapso".

El PSIB de Santa Margalida ha asegurado que, en lo que va de año, el Ayuntamiento ha pagado más de 100.000 euros en horas extras y, pese a que han reconocido que en "algunos casos están justificadas, se ajustan a la ley y los informes son favorables", hay casos que les "llaman la atención".

En primer lugar, han puesto como ejemplo las horas pagadas al funcionario de la grúa municipal, que acumula desde noviembre hasta ahora más de 570 horas extra --lo que supone el cobro de más de 10.000 euros--, buena parte de estas nocturnas. De este modo, han incidido en que se supera, y de largo, el máximo de 80 horas extra que se pueden hacer en un año.

"La inmensa mayoría de estas se han pagado con informes en contra que especifican la recomendación de que cada relación de horas extraordinarias firmada por el alcalde, incluya una contabilización en horas y minutos exactos del tiempo efectivo realizado fuera de la jornada ordinaria de trabajo por el trabajador propuesto anteriormente. 'A contrario sensu', se estarían abonando unas retribuciones que no se corresponderían con las devengadas efectivamente", han alegado.

Por otra parte, el PSIB ha subrayado que el informe municipal reclama "la necesidad de utilizar de un sistema efectivo de control de presencia de la jornada, a fin de asegurar que todas las horas extraordinarias por las que se presenta propuesta de abono se corresponden con horas que efectivamente exceden de la jornada laboral de cada trabador".

De este modo, los socialistas han incidido en que esto apunta a que "no puede comprobarse si todas estas horas extra son ciertas o no". Además, han puntualizado que este mismo funcionario "también disfruta de un complemento mensual de disponibilidad", algo que, desde su punto de vista, es "incompatible" con las horas extra. Igualmente, han explicado que esto ocurre mientras sigue vacante la otra plaza de grúa municipal.

El otro ejemplo que han puesto es el del jefe de la Policía Local que "acumula casi 490 horas extra --más de 20.000 euros--, la mayoría nocturnas", por lo que se vuelve a superar "con creces" el límite de las 80 horas extra.

"Tanto en este caso, como en el anterior, si se dividen las horas extra por el número de días más la jornada habitual, resultarían jornadas de 11 o 12 horas diarias durante todo el mes, algo bastante inverosímil", han recalcado.

Además, han destacado que ambas situaciones chocarían con el Real Decreto 20/2012 que establece que las horas extraordinarias en el sector público tienen un carácter excepcional. Así, han manifestado que estas horas extras "no deberían ser una práctica habitual o recurrente cada mes", puesto que el objetivo de la normativa es "evitar la dependencia sistemática de las horas extras y fomentar una mejor planificación de la jornada laboral".

El PSIB ha defendido que estos "no son los únicos casos", ya que han alertado que hay otros que superan las 80 horas anuales mientras que otros que no han hecho apenas o no han hecho ninguna, lo que han remarcado que, "como mínimo, supone un agravio comparativo y una mala planificación".

"Se puede entender que se puedan superar estas 80 horas anuales pero en casos puntuales y dentro de ciertos márgenes, pero en modo alguno se puede entender que en tan solo seis o siete meses se hayan pagado más de 400 horas a una persona", han sentenciado.

"COLOCACIONES ARBITRARIAS" Y CONCURSO DE ESTABILIZACIÓN "PECULIAR"

Esta situación se une al "peculiar" concurso de estabilización que han alegado que implicó el "despido de trabajadores históricos del Ayuntamiento" y las "colocaciones arbitrarias" y "sin respetar la ley" en el Ayuntamiento.

En el PSIB han afirmado que cuando preguntan por el tema del personal y las "contrataciones a dedo", la respuesta que les da el equipo de gobierno es que "falta personal".

Sin embargo, han indicado que la situación actual del personal del Ayuntamiento de Santa Margalida es "consecuencia directa de la gestión de estos últimos nueve años de PP y Convergència".

Además, todo ello supone formar partes y cuartos y seguir profundizando en el desmantelamiento de nuestro Ajuntamnet, un gasto enorme y constante que pagan los ciudadanos y una situación más que deficiente.

Por estos motivos, han solicitado al PP que se pronuncie porque gestiona el área de Hacienda y por tanto, "por activa y por pasiva, al igual que el alcalde, fomentan y consienten esta situación". "Después justifican hacer pagar al pueblo por las fiestas de la Beata. No se puede querer hacer pagar a la gente por las fiestas y después consentir gastar miles de euros en horas extra", han rematado.