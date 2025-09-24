El PSIB advierte que la nueva Ley de Puertos de PP y Vox otorga concesiones "prácticamente a perpetuidad"

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. - PSIB

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha mostrado su rechazo a la proposición de Ley de Puertos de PP y Vox, ya que ha señalado que posibilita la prórroga de las concesiones a las empresas privadas durante 75 años, es decir "prácticamente a perpetuidad".

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha justificado su postura en que esta normativa no contempla cómo afectará a los puertos el cambio climático, ni cómo será la relación que tenga la ciudadanía con el mar.

Por otro lado, ha manifestado que con la ley se "eliminan" los registros públicos de los amarres o que se pueden "saltar" los informes municipales en obras que "no sean relevantes".

No obstante, el PSIB permitirá su toma en consideración pero considera que "hay demasiadas cosas" que tienen que cambiar porque no corrije aspectos como la "saturación" en el mar.