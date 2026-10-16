El PSIB de Alaró explicaciones "claras" sobre el estado, plazos y coste final de las obras del Pabellón Municipal

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido explicaciones "claras" y "transparentes" al Ayuntamiento de Alaró para saber el estado actual de las obras de renovación del Pabellón Municipal, además de detallar los plazos de ejecución y coste definitivo.

Los socialistas han planteado que hacen esta solicitud ante la "poca información" de la que disponen sobre este proyecto y otras obras que actualmente están en marcha en el municipio, de hecho el pasado septiembre ya preguntaron al alcalde de la localidad, Llorenç Perelló, sobre esta cuestión, según ha informado el PSIB en un comunicado.

En trámite de audiencia, han podido conocer a través de un escrito que la empresa adjudicataria es Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje, que habría aceptado una modificación presupuestaria que implica un incremento presupuestario de casi 95.000 euros.

De esta manera, el precio del contrato rondaría los 594.000 euros cuando inicialmente la obra se había adjudicado por poco más de 479.000 euros.

En el escrito, la empresa también solicitaría una nueva fecha contractual de finalización para el 23 de noviembre, algo que sería "especialmente relevante" porque, mientras se tramita la modificación y se establece el nuevo calendario, los clubes deportivos de Alaró sufren las consecuencias de las obras durante el inicio de la temporada.

Desde el PSIB no han cuestionado la necesidad de reformar el pabellón, puesto que es una instalación "muy utilizada" y consideran que es necesario mejorar el pavimento, los vestuarios y el resto de los espacios.

"Lo que se pide es planificación, información y transparencia sobre una actuación que afecta directamente a centenares de deportistas y familias", han alegado.

La formación ha señalado que, durante los meses de ejecución de las obras, los equipos de vóley y fútbol sala se han tenido que adaptar a unas condiciones "muy diferentes" a las habituales.

Así, han reprochado que los vestuarios disponibles "no han sido suficientes" para asumir con normalidad las necesidades de los equipos, hasta el punto de que algunos deportistas se han tenido que cambiar en la misma pista "sin intimidad y las condiciones adecuadas".

También se habrían visto afectadas las duchas y los espacios destinados a guardar el material deportivo habrían quedado "alterados".

Con las competiciones ya comenzadas, algunos equipos habrían tenido que iniciar las ligas sin poder disponer con normalidad de su pabellón habitual y han tenido que utilizar un segundo pabellón para desarrollar su actividad.

"Esto significa que las obras han tenido un impacto sobre entrenamientos, partidos, vestuarios, material y la organización de los clubes. Los clubes y los deportistas de Alaró merecen saber cuándo podrán disponer de su pabellón con plena normalidad", han reivindicado.