El PSIB alerta de déficits de hasta 800.000 euros en residencias de mayores de gestión municipal en Mallorca

El PSIB reclama la dimisión del presidente del IMAS por su gestión "catastrófica y deshumanizadora" - PSOE

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha alertado de la "grave situación financiera y de recursos" que atraviesan las residencias de personas mayores de gestión municipal de la isla, algunas de ellas con déficits de hasta 800.000 euros.

Estas cuantías, ha señalado el PSIB en un comunicado, "ultrapasan la capacidad de los municipios y ponen en evidencia la incapacidad" del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "para atender de forma eficaz esta competencia esencial".

La situación de algunas de estas residencias de mayores de gestión municipal, siempre de acuerdo con los socialistas, "no remonta pese a que el Consell aprobó una línea de ayudas de tres millones de euros destinada a paliar el déficit en la gestión y financiar parcialmente este servicio".

No obstante, "las residencias se quejan de que la financiación del Consell no llega". La consellera socialista Sofía Alonso ha achacado esta situación a la "inacción" del presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y ha reclamado que la aportación prevista ascienda hasta los cinco millones de euros.

"Pese a ser una iniciativa necesaria y con voluntad de continuidad anual, continua siendo inútil si el IMAS no hace efectiva su transferencia a los consistorios. Si no paga, no hace nada", ha lamentado Alonso.

Ella misma, ha recordado la socialista, ya alertó el pasado julio que el IMAS sufre "un caos organizativo" fruto de una "grave dejadez" en la gestión de sus centros, que presentan problemas estructurales, de personal, de infraestructura y de pago de los complementos "que se prolongan durante meses".

A esta situación, ha proseguido, se le suma ahora el incumplimiento de los mecanismos previstos para hacer llegar los recursos aprobados y "agrava la emergencia" que sufren tanto los usuarios como los trabajadores.

A su parecer, esto viene a demostrar que no es suficiente con subvencionar los déficits --algunos de hasta 800.000 euros-- sino que es necesario que el IMAS impulse un plan "claro y concreto" para incrementar las plazas disponibles y asumir la gestión de los centros municipales.

"Exigimos que el IMAS y por lo tanto su presidente asuma de manera efectiva la competencia para gestionar estas residencias" y, mientras lo hace, agilice las ayudas y su cobro, ha reclamado Alonso. "Este plan debe tener calendario y presupuesto garantizado, no nos valen promesas ni anuncios sin concreción", ha añadido.