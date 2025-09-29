El PSIB apunta que no habrá minuto de silencio en el Parlament si no hay "condena al genocidio en Gaza"

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha avanzado que no aceptará una declaración para celebrar un minuto de silencio en el Parlament en recuerdo de las víctimas de Gaza si no se incluye la palabra "genocidio" en el escrito.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha indicado que de esta manera se verá si el PP de Baleares está con las "posiciones moderadas" que, a su manera de ver, representan los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, o Andalucía, Juan Manuel Moreno, o con presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, el representante de los socialistas ha explicado que estos actos requieren de la unanimidad de todos los grupos representados para modificar el orden del día y ha pedido "no ser equidistantes" ante lo que sucede en Oriente Medio.

Ante la posibilidad de si el PSIB podría aceptar la propuesta del PP para celebrar el minuto de silencio, que no incluye la palabra genocidio en el escrito de solicitud, ha apuntado que el PSIB "no transacciona con los derechos humanos" y, si el PP les pide la transacción, será un reflejo de lo "poco que queda de los valores democristianos en el PP".