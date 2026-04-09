El PSIB asegura que las viviendas de precio limitado de Camp Redó no beneficiarán a la clase trabajadora

El PSIB denuncia que las viviendas de precio limitado en Camp Redó superarán los 2.000 euros. - EUROPA PRESS

PALMA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha asegurado este jueves que las viviendas de precio limitado que se levantarán en el Camp Redó y cuyos alquileres se prevé que oscilen entre 1.000 y 1.500 euros no beneficiarán a la clase trabajadora.

Según ha declarado el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, el hecho de que el Ayuntamiento de la capital balear esté cediendo proyectos de vivienda a promotores privados, mediante concesiones de más de 75 años, provoca una subida de precios "sin control" e impide que personas con salarios de entre 2.000 y 3.500 euros, puedan beneficiarse de estas viviendas.

"Acceder a estas viviendas dependerá de lo que decida el promotor y no de lo que decida el sector público, donde sí hay un control para comprobar si la persona cumple los requisitos de renta y, por tanto, se beneficia a quien lo necesita", ha lamentado Negueruela.

Asimismo, el socialista ha asegurado que este tipo de prácticas ya se ha visto en otras provincias como Alicante o Málaga, donde los promotores llegan a cobrar, según ha señalado, rentas de hasta 4.000 euros por vivienda.