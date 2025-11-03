El PSIB de Calvià advierte de la "tala indiscriminada" de casi 60 árboles en distintas zonas del municipio

Uno de los árboles talados en una de las calles de Calvià. - PSIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha alertado de la "tala indiscriminada" de cerca de 60 árboles en distintos núcleos del municipio al aprovechar la reforma de varias calles.

Los socialistas han criticado que el gobierno municipal de PP y Vox elimine estos "árboles sanos que daban sombra y contribuían a mitigar las altas temperaturas durante los meses de verano", según ha indicado el PSIB de Calvià en un comunicado.

En Santa Ponça, la tala de 33 árboles en la Avenida Jaume I han afirmado que ha sido "especialmente polémica". El regidor del PSIB Jabo Martínez ha lamentado que PP y Vox eliminen los árboles de la acera para "dejar la sombra en la mediana, donde beneficiará más a los vehículos que a las personas".

"A los peatones les dejan pequeños árboles en maceteros que, debido a su baja altura, no ofrecerán una sombra suficiente ni contribuirán a crear espacios más habitables", ha alegado.

Por su parte, el regidor Alfonso Molina ha criticado las talas efectuadas en Magaluf --en la calle Blanc, con seis árboles menos-- y en Son Ferrer --calle Astor, donde se han talado 20 árboles--.

Molina ha subrayado que aprovechan las reformas para talar árboles "completamente sanos sin sentido", que daban sombra y hacían las calles "más agradables".

"Si PP y Vox encuentran que molestan esos árboles, lo que pueden hacer en vez de matarlos es quitarlos y trasplantarlos en algún otro lugar, en alguna otra zona verde del municipio porque el municipio necesita árboles. No era necesario matar todos esos árboles", ha apuntado.

En ese sentido, ha alegado que en pleno mes de agosto "no va a haber quien pise estas calles sin una mínima sombra", ya que el cambio climático es "una realidad" pero PP y Vox actúan "justo en sentido contrario a lo que recomiendan los expertos y la ciencia".