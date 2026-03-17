El PSIB carga contra Mateo por el alquiler de una caseta de aperos de 24 metros cuadrados: "Su despacho es más grande"

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha cargado contra el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, por el anuncio del alquiler de una caseta de aperos en Mallorca de 24 metros cuadrados de superficie que fue publicado en un portal inmobiliario unos días atrás.

La socialista ha preguntado al conseller durante el pleno del Parlament de este martes si considera que una familia puede vivir en una vivienda de esas dimensiones, unos "minipisos" que fueron "la primera medida de vivienda" del Govern.

"¿Sabe lo que son 24 metros cuadrados? Su despacho es más grande que esos pisos", le ha espetado Garrido, quien ha contrapuesto esta realidad con la "angustia" de 25.000 familias que, cuando finalice su contrato de alquiler, "no saben si vivirán en una habitación compartida, en una caravana o en un minipiso".

Mateo, por su parte, ha matizado que los pisos de 24 metros cuadrados son "coliving o cohousing" pensados "para trabajadores, estudiantes o funcionarios y de carácter temporal" y que ayuntamientos como el de Inca, gobernado por los socialistas, ya lo han puesto en marcha.

"El problema de la vivienda no nos deja dormir y lo que más nos remueve es no poder encontrar soluciones a más corto plazo, pero sobre todo su inoperancia durante ocho años, que no hicieron nada", ha sentenciado el conseller.