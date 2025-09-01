El PSIB condena la agresión física sufrida por un militante socialista en Binissalem mientras le gritaban "rojo"

Archivo - Panorámica del pueblo de Binissalem. - PP DE BINISSALEM - Archivo

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha condenado la agresión física sufrida por un joven, militante de las Juventudes Socialistas de Baleares, durante la celebración de una fiesta en Binissalem.

Según la versión de los socialistas, se trata de una agresión "por motivos ideológicos", ya que los supuestos agresores golpearon a la víctima mientras le gritaban "rojo".

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Binissalem, Pep Maria Pons, ha condenado unos hechos ocurridos en un pueblo "en el que se respeta cualquier tipo de ideología y orientación sexual".

"Nuestras fiestas son y deben continuar siendo espacios seguros y de convivencia. Por eso condenamos cualquier tipo de agresión", ha dicho.

Por su parte, ha indicado el PSIB en un comunicado, la presidenta de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha trasladado el "total apoyo" del partido al joven agredido.

"Son unos hechos muy graves que no tienen cabida en nuestra sociedad. Es muy triste que hoy en día vivamos episodios tan tristes como estos", ha subrayado.

No obstante, ha lamentado, este verano se han vivido diferentes episodios violentos en verbenas y fiestas desencadenados por "pensar diferente", como el caso de Binissalem, o por la "condición sexual" de la víctima, como ocurrió en Sant Llorenç.

También, ha apuntado, se han dado "insultos hacia el presidente del Gobierno español o jóvenes con camisetas con mensajes machistas y fascistas en un torneo de baloncesto en Son Servera".

"Los episodios citados son el resultado de los discursos de odio de la derecha y la extrema derecha", ha sostenido la también diputada socialista en el Parlament, quien ha pedido al PP "que no solo condene estos hechos sino que deje de fomentar y blanquear los discursos de odio de sus socios de Vox".

Por último, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca, Joan Méndez, ha considerado que "ya basta de intentar infectar las fiestas con odio" y del "blanqueo del PP y de las Nuevas Generaciones ante los mensajes de odio".

VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

Fernández ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que estas agresiones, ahora que arranca el curso escolar, pueda trasladarse a los centros.

Es una cuestión, ha asegurado, que ya le han trasladado los docentes. "Estos discursos de odio y agresiones están llegando a los centros escolares", ha señalado.