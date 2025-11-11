El PSIB considera que la resolución del Consejo de Transparencia "constata el oscurantismo" del Consell de Mallorca

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha valorado la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obliga al Consell de Mallorca a facilitarles la documentación solicitada, algo que han afirmado que "constata el oscurantismo" en la institución insular.

Las peticiones de informes y documentación se cursaron entre los meses de octubre y diciembre de 2023 y, ante el "silencio absoluto" del Consell, el Grupo Socialista procedió a denunciar el incumplimiento legal en el Consejo de Transparencia en enero de 2024, según ha explicado la formación en un comunicado

En ese momento, el máximo órgano que garantiza la transparencia de las administraciones públicas en el Estado inició sus actuaciones y en la resolución se constatan "incumplimientos en los plazos legales" y "falta de acceso completo a informes relevantes" sobre la continuidad del servicio de ITV, la eliminación del carril Bus-VAO en la Ma-19 y la modificación del límite de velocidad a la Vía de Cintura de Palma.

Los socialistas han criticado que estos informes que fueron objeto de "difusión y propaganda" por parte de Galmés durante el último trimestre de 2023 pero han advertido que "nunca se pusieron a disposición del PSIB" cuando los pidieron en su integridad.

"La resolución dice que el Consell de Mallorca tampoco entregó los informes cuando los pidió el mismo Consejo de Transparencia, en el decurso de las diligencias", han señalado.

El Grupo Socialista ha considerado que la decisión del Consejo de Transparencia supone la "reparación de un déficit democrático", ya que la oposición en el Consell "tiene el deber de fiscalizar la acción de gobierno y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y por qué se toman decisiones que afectan, en este caso, la movilidad y la seguridad viaria".

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha alegado que "no se puede permitir que la opacidad se convierta en la norma" y ha recordado que la semana pasada reclamaron las cerca de 500 respuestas y peticiones de información que, a su manera de ver, la institución insular les "ha hurtado en los últimos dos años, algunas con silencio, otros con respuestas vacías".

Ahora, en algunos casos con más de dos años de demora, el equipo de gobierno ha empezado a cursar algunas de las peticiones del PSIB, al coincidir con la resolución de Transparencia, por lo que han exigido que "se cumpla de manera inmediata y sin subterfugios" y han avanzado que "no pararán hasta conseguir que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, responda por su gestión y cumpla la ley".

Cladera ha apuntado que la documentación que se entregue al PSIB se tendrá que enviar también al Consejo de Transparencia, tal como exige la resolución, para que quede constancia que se ha atendido íntegramente la demanda.

La semana pasada el Grupo Socialista del Consell de Mallorca ya puso de manifiesto la "reiterada y deliberada opacidad" del equipo de gobierno, con el "incumplimiento sistemático" de la normativa en materia de Transparencia por parte de PP y Vox.

"Solo ante la amenaza de interposición de un recurso contencioso-administrativo, el equipo de gobierno de Galmés ha iniciado la remisión de una avalancha de respuestas parciales y en muchos de los casos, inadecuadas, o que se han contestado en plazo pero no se han enviado al PSIB por voluntad del conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, que las ha retenido", han defendido.