PSIB critica que el Consell y Ayuntamiento de Sóller demoran "injustificadamente" apertura al público la de Torre Picada

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE de Mallorca ha criticado que el Consell y el Ayuntamiento de Sóller demoran "injustificadamente" la apertura al público de la Torre Picada.

En una nota de prensa, los socialistas de Mallorca han denunciado el "oscurantismo" y la "ocultación" del departamento de Cultura del Consell en referencia a cuál es el proyecto que la institución insular y el Ayuntamiento de Sóller prevén para la apertura al público de la Torre Picada.

Pues, según el PSIB-PSOE de Mallorca, este martes, en la Comisión de Patrimonio, se ha limitado a presentar un proyecto para unas actuaciones en el entorno de Torre Picada, para incrementar la seguridad, "recogiendo un informe municipal de hace ocho meses, sin que en este tiempo se haya avanzado en ninguno de los aspectos que tendrían que hacer posible la apertura del monumento", se ha quejado.

"La consellera Roca no ha contestado ninguna de nuestras preguntas concretas sobre cuándo y cómo abrirá la Torre Picada, y como se repartirán las diferentes obligaciones entre el Consell y el Ayuntamiento de Sóller", ha afirmado el conseller socialista, Joan Ferrer.

La Torre Picada fue adquirida por el Consell ahora hace dos años, después de un proceso largo que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Sóller, en la época de la alcaldía de Carlos Simarro. Se trata de un lugar emblemático para los sollerics, y de gran simbolismo durante las fiestas de Es Firó, han recordado los socialistas de Mallorca.

"No vemos ningún interés del PP del Consell ni del de Sóller por que este próximo Firó los sollerics ya puedan acceder al interior y a lo alto de la Torre, y creemos que no están poniendo todos los esfuerzos en la tramitación". El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sóller, Jaume Mateu, ha añadido que "el desinterés del Ayuntamiento ha motivado que a día de hoy ninguno de los colectivos que siempre han hecho uso de la Torre, vinculados al Firó, escuelas y otras entidades, no tienen ni idea de que tienen que hacer para seguir accediendo al recinto, por que el equipo de gobierno se ha desentendido totalmente del tema".

La visita técnica a la Torre se hizo el pasado 12 de febrero, y el informe del Ayuntamiento de Sóller se registra en el Consell a finales de marzo, han recordado asimismo los socialistas de Mallorca. Desde entonces, "no se ha movido ni un dedo para avanzar en la apertura de la Torre, pese a que el Grupo Socialista ha insistido públicamente en la cuestión", con diferentes iniciativas, y una moción en el pleno del Consell del pasado mes de diciembre que se aprobó y que instaba a la firma de un convenio entre Consell y Ayuntamiento de Sóller que detallara las obligaciones de cada institución en la gestión del monumento en un plazo de 15 días que "tampoco se ha firmado, casi un año después", ha lamentado.

"Todo ello denota que la Torre Picada se ha convertido en una patata caliente y que en ningún caso es una prioridad política para el PP", ha dicho Ferrer. Así se acumulan retrasos "injustificados" en la propuesta de actuación y en el diagnóstico del estado de la Torre que, según los socialistas de Mallorca, le tendrían que pertenecer al Ayuntamiento de Sóller, mientras que en el Consell "se van pasando la responsabilidad de hacer cosas entre los departamentos de Cultura y el de Hacienda", ha reprochado el PSIB-PSOE de Mallorca.

Por su parte, Jaume Mateu ha destacado la "inacción" del equipo de gobierno municipal y del Consell, que "en un año y medio de gobierno solo han presentado un proyecto de licitación que supondría mantener cerrada la parte superior de la Torre" y ha instado a Ayuntamiento y Consell a que "se pongan las pilas" para "cerrar de una vez el convenio y garantizar el uso público y la conservación del monumento y de toda la finca que lo rodea".