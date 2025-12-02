PSIB critica que el Consell de Mallorca vuelva a anunciar contrataciones de inspectores turísticos que "no hizo en 2025"

Grupos de la oposición en el Consell de Mallorca con los consellers insulares del PSIB al frente. - PSIB

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reprochado al departamento de Turismo del Consell de Mallorca su "parálisis" e "inacción" por volver a anunciar en los Presupuestos de 2026 la incorporación de 23 tramitadores, inspectores turísticos y personal de ordenación, que "no ha cubierto" pese a plantearlas en los Presupuestos de 2025.

De este modo, han reprochado al conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, que "no controle su departamento" y se vea "obligado a vender cosas que no hace", según han explicado desde el PSIB en un comunicado.

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advertido de estos "incumplimientos" de Rodríguez, por lo que anuncia "las mismas cosas año tras año" y demostraría el "absoluto fracaso" de su gestión.

"Solo vende humo, registros vacíos de contenido, concursos que fracasan e incrementos de plazas laborales que no cumple y que arrastra de presupuesto en presupuesto. Además, este incremento cuenta con financiación del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS)", ha alegado.

El anuncio de la creación de plazas en ordenación turística se hizo el noviembre de 2024, al coincidir con la presentación del Presupuesto de 2025 que hizo el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en persona.

Eran 27 nuevas plazas en inspección, sanciones y ordenación, que "no se han creado durante todo el año", a pesar de haber aprobado una "modificación de crédito por personal". Ahora, un año después, Galmés y Rodríguez vuelven a anunciar las plazas, como "gran apuesta" de Turismo en Consell.

"El presupuesto del 2026 demuestra una vez más las mentiras de Rodríguez, no creado las plazas que prometieron el año pasado", ha recalcado.

La nota de prensa del Consell de Mallorca recoge que el incremento presupuestario en Turismo responde precisamente a este incremento de personal, cuando en la relación de puestos de trabajo "ni tanto solo se han previsto las nuevas plazas de este año, ni las prometidas el año anterior".

El Grupo Socialista ha afirmado que el incremento de más del 20% en el presupuesto del departamento se debe al "aumento desmesurado" de las partidas dedicadas a "promoción turística, publicidad y autobombo", que crecen en más de un 40%.

Precisamente en el último Consejo Rector, celebrado el pasado viernes, se aprobaron varias cantidades para mantener la campaña publicitaria 'Mallorca, ca nostra' y para exponer publicidad de Mallorca dentro del Aeropuerto de Palma, por un valor superior a los 1,5 millones de euros provenientes de los fondos del ITS.

"Otro engaño de Rodríguez y Galmés es decir que se hace menos promoción turística de Mallorca pero en 2026 se batirán todos los récords presupuestarios para promoción turística, cuando el mensaje oficial habla de contención y bajada", ha subrayado Cladera.

El PSIB ha incidido en que el "colmo" de esta "mentiras" del departamento de Turismo es la "actividad real" del departamento, ya que Rodríguez ha reconocido que "ha dejado caducar 52 expedientes sancionadores, por no haber hecho ninguna actuación en todo un año".

Al mismo tiempo, han apuntado que tampoco habría remitido "ninguno de los casos detectados a la Fiscalía", tal y como podría hacer por las atribuciones que el Consell tiene por ley.

"La permisividad y la pasividad de Rodríguez es la norma de funcionamiento a Ordenación Turística, a pesar de que se quiera hacer ver el contrario", ha dicho Cladera. Por otra parte, ha recordado la "gestión desastrosa" de Rodríguez, que "impidió culminar" un proceso de adjudicación de plazas turísticas que fue anulado tres veces.