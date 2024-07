El PSIB critica que el Consell Rector del IMAS "no aborde" la situación de los centros de menores no acompañados

PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Mallorca ha criticado que el Consell Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) "no aborde" la situación de los centros de menores no acompañados que gestiona en Mallorca.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, el Consell Rector "no ha considerado un tema de suficiente calado" la situación en estos centros y no lo ha incluido en el orden del día.

En este sentido, la consellera insular del PSIB Sofia Alonso, que ha asistido a la reunión, ha afeado al conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, al considerar que el auxilio lanzado este martes para ayudar a sostener la situación "hoy no ha tenido ninguna continuidad en el foro indicado para debatir estas cuestiones".

"Guillermo Sánchez ha perdido una oportunidad única", ha subrayado Alonso, añadiendo que es en el Consell Rector "donde Sánchez debe explicar las circunstancias de gestión del IMAS y hoy no lo ha hecho".

Igualmente, la socialista ha criticado que parte de los centros destinados a menores no acompañados que se están utilizando "no cuentan con la acreditación necesaria" y que la decisión de alojar a los cerca de 40 menores migrantes llegados la semana pasada en la séptima planta de la residencia de La Bonanova "no es acertada".

Por ello, ha instado al presidente del IMAS a "planificar mejor" las necesidades de la institución en relación con la atención a los menores no acompañados.

Según Alonso, el presidente insular, Llorenç Galmés, y Sánchez "toleran" los discursos de odio de Vox en contra de los menores no acompañados. Así, ha lamentado que "no hagan nada" para evitar expresiones "injuriosas", refiriéndose a unas declaraciones del conseller de Vox Toni Gili quien, según ha criticado la socialista, tachó a los jóvenes migrantes de "delincuentes, violadores, que generan inseguridad y que pegan golpes de machete".

Con todo, la consellera solicitará la convocatoria de un Consell Rector extraordinario en el que se pueda tratar de forma "adecuada" la gestión del IMAS en referencia a los menores no acompañados. "Guillermo Sánchez da datos y cifras en las ruedas de prensa, pero no lo hace donde está obligado a hacerlo y apela a las instituciones y organismos que no gobierna, pero no insta a actuar al Govern de Prohens y Cirer, que tienen competencias en materia de inmigración", ha apostillado.