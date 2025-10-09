El PSIB critica la "indulgencia" del informe sobre Riera y apunta que "no trata a todos los funcionarios por igual"

Foto grupal de los representantes del PSIB en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado la reprobación de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, y ha criticado la "indulgencia" del informe del Govern sobre su "absentismo laboral", ya que entienden que "no trata a todos los funcionarios por igual".

Con estas palabras se ha referido la portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, durante su intervención en el pleno del Consell de este jueves sobre este asunto.

Para la representante del PSIB supone la "confirmación de la actitud repetida" de Riera, a la que han acusado de "huir en repetidas ocasiones" de su puesto de trabajo durante los primeros 18 meses de legislatura, para "desempeñar tareas políticas que no están contempladas dentro de las calificadas por la ley como deber inexcusable".

Asimismo, ha asegurado que la consellera de Presidenci, Antònia Maria Estarellas, "retrasó deliberadamente" la incoación del expediente sancionador, que fue iniciado por la nueva responsable de Función Pública del Govern, Catalina Cabrer, "casi 6 meses después del inicio de las investigaciones".

Cladera ha criticado el "encubrimiento" de Riera por parte de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y las conselleras del Govern, Estarellas y Cabrer.

"Toda esta situación no se hubiera producido si Galmés hubiera tomado medidas desde el principio", ha alegado, a lo que ha agregado que insta a Galmés a explicar el "acuerdo oculto" con el que el "se pactó con Riera subirle el salario".

Cladera ha expuesto la "diferente actitud" que ha adoptado Galmés en dos casos similares, cuando destituyó a la consellera insular de Hacienda Pilar Bonet cuando se supo su implicación en un caso de desfalco a una empresa privada --que se ha confirmado con sentencia firme recientemente-- pero, en cambio, "mantiene a Riera, cuando ha quedado acreditado que cobra un salario público".

Por otro lado, se ha referido a la "incongruencia" del Govern, al que ha acusado de "parapetarse" tras Cabrer con la prescripción de "muchas de las ausencias laborales de Riera" pero que admite que "tiene que cambiar los protocolos que aplica por el reconocimiento de los fichajes de los funcionarios que se han demostrado insuficientes en el caso de la portavoz del PP en el Consell".

OFICINA DE VIVIENDA "REAL" PARA PERSONAS VULNERABLES

Por otro lado, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, ha defendido una moción para abordar la crisis de vivienda que "afecta gravemente a cerca de 125.000 ciudadanos en Mallorca".

En ese sentido, propone impulsar la creación de una oficina de vivienda "real", que "asesore y proteja a las personas vulnerables, en lugar de criminalizarlas".

"Se pone en riesgo la salud física y mental de los colectivos más vulnerables. Esta situación sólo puede revertirse si se toman medidas y las que se han adoptado ahora son insuficientes porque no combaten la especulación inmobiliaria, territorial y la falta de planificación", ha afirmado Alonso.

De este modo, ha solicitado ampliar los recursos residenciales temporales y de urgencia, especialmente para familias con niños, mayores o dependientes.

También ha planteado combatir el "alquiler ilegal" y la "especulación inmobiliaria", con inspecciones y sanciones a los propietarios que incumplan la normativa o declarar Mallorca como zona de mercado residencial tensionado, para "limitar los abusos en los precios del alquiler". Además, ha exigido impulsar la promoción de vivienda protegida, que ha sido "abandonada por el gobierno actual". Todas estas medidas que se contemplaban dentro de la iniciativa del PSIB han sido rechazadas por la mayoría de PP y Vox.