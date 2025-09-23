El PSIB critica que Mateo "eluda" su responsabilidad en la subasta de los pisos de Alaior

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Menorca ha reprochado al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que "eluda" su responsabilidad y ha exigido al Govern que se "implique" en encontrar soluciones para las 56 familias del bloque de pisos de Alaior que ha salido a subasta.

Los socialistas han reaccionan así en las declaraciones de Mateo que este martes ha asegurado en la sesión plenaria que el Govern "no puede hacer nada por los vecinos afectados", según ha indicado el PSIB en un comunicado.

El PSIB ha aseverado que el Govern es quien tiene las competencias de vivienda y que la Ley balear de Vivienda ofrece "diferentes herramientas que podrían ayudar en este caso".

"Concretamente, el artículo 26 de la ley faculta el Govern a ejercer el derecho de tanteo y retracto en caso de que un gran tenedor se quedara con los pisos. Esto quiere decir que si, después de la subasta, una persona o empresa con más de diez propiedades --gran tenedor-- se queda alguno de los pisos del bloque de Alaior, el Govern podría igualar la oferta y quedárselos", han mantenido.

Por estos motivos, han censurado que, "en varias ocasiones", Mateo haya dicho que en compra-ventas hechas a través de subastas el Govern "no tiene esta herramienta". El PSIB ha incidido en que esto es "categóricamente falso" y el artículo 26 así lo indica, cuando dice que la comunidad autónoma tiene derecho al tanteo y retracto "en casos de ejecución hipotecaria, como es este caso".

Por lo tanto, los socialistas han solicitado al Govern que se "comprometa" a ejercer el derecho a tanteo y retracto si alguno de los pisos queda en manos de un gran tenedor.

"Este escenario preocupa mucho al PSIB, puesto que como que es una subasta, no se puede descartar que los pisos se los quede un fondo buitre. Por eso es tan importante conseguir el compromiso del Govern en este supuesto pero de momento el conseller elude su responsabilidad", han puntualizado.

Además, los socialistas también han solicitado "cordura y moderación" al alcalde de Alaior, José Luis Benejam, que en más de una ocasión ha asegurado que "los pisos se los quedará la Sareb".

El PSIB ha considerado que esto sería una "buena noticia" pero "en ningún caso" hay, a día de hoy, "ninguna seguridad" de que así sea, lo que es "un hecho obvio en una subasta".

"Benejam tendría que moderar sus declaraciones en un tema tan sensible para no generar expectativas entre unos ciudadanos que ahora mismo están angustiados", han planteado.