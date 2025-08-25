El PSIB exige al Consell de Mallorca que aplique "criterios cualitativos" en las subvenciones de creación artística

El conseller del grupo socialista en el Consell de Mallorca Joan Ferrer. - PSIB

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha exigido al equipo de gobierno insular que modifique las bases de las convocatorias y aplique "criterios cualitativos" en las subvenciones de creación artística.

El PSIB, en un comunicado, se han sumado a la crítica sobre el actual modelo de ayudas a los espacios de creación artística realizada por la Red de Centros de Creación de Baleares (Resib).

A juicio del conseller socialista Joan Ferrer, con el actual modelo de concurrencia no competitiva se "empobrece la cultura insular y se ignora el impacto real que generan estos centros".

La convocatoria del Consell para este año, ha sostenido, "penaliza la trayectoria y la calidad de los proyectos" al aplicar únicamente criterios administrativos y repartir el presupuesto de manera uniforme entre los solicitantes que cumplen con los requisitos formales.

Ferrer ha reclamado implementar un nuevo modelo en las ayudas que otorga el departamento insular de Cultura y que se empiece a valorar "la calidad, la innovación, la trayectoria y la capacidad transformadora de los proyectos culturales".

"La cultura no puedo ser solo una cuestión de trámite, es necesario aportar firmemente por la creatividad contemporánea y por el tejido profesional de Mallorca", ha insistido.

Según cifras facilitadas por el Resib, los 12 centros de creación de Mallorca han organizado 304 actividades abiertas al público, han acogido entre 235 y 580 artistas residentes --tanto locales como internacionales, han generado un público estimado de más de 17.400 personas y han impulsado 250 proyectos de creación artística, el 22% de ellos con proyección internacional.

Además, se han invertido directamente más de 760.000 euros en procesos de investigación, residencia, programación y apoyo a profesionales, y se ha ofrecido trabajo a 71 personas entre contratados, autónomos y colaboradores habituales.

"Es inaceptable que, cuando el sector se consolida y diversifica, el apoyo público se reduzca a una lógica burocrática que ignora su capacidad transformadora", ha concluido Ferrer.