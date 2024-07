PSIB exige a Galmés romper con Vox "para hacer política social que toca" con menores no acompañados "y no a escondidas"

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha exigido al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, que rompa con Vox "para hacer la política social que toca" con los menores migrantes no acompañados "y no a escondidas para no enfadar a sus socios de ultraderecha".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha instado este martes al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) a "planificar mejor las necesidades de la institución" en relación a la atención que prestan a los menores no acompañados que atiende, por mandato legal.

Según Cladera, "es más fácil para el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, echar pelotas fuera y responsabilizar a una administración que no es de su color político", en vez de, ha continuado, "gestionar correctamente las competencias en materia de menores, que le corresponden, o apelar directamente al Govern balear". La socialista ha recordado al conseller insular que "la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, son las responsables de las políticas de inmigración en Baleares, y", sin embargo, ha insistido, "no hemos oído al conseller insular Sánchez que les pidiera ayuda".

La portavoz socialista se ha referido asimismo a la paradoja de la situación en que queda Vox en el Consell, en referencia a su postura sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados. Pues, aunque "el Consell tiene la obligación de atender a los menores no acompañados", y el presidente de Vox, Santiago Abascal, decidió romper todos los pactos de gobierno PP-Vox en el Estado por que no estaba de acuerdo en esta atención, en la institución insular "no actuó del mismo modo", pese a que es esta institución, ha precisado Cladera, la que gestiona la competencia dentro del ámbito de la isla.

"Si Vox sabía que en el Consell había gestionado la acogida de los menores inmigrantes, quizás no informaron del hecho al señor Abascal y no nos lo explican; es una contradicción enorme", ha criticado la socialista. "Parece que Bestard y Gili quieren conservar su silla a cualquier precio y les es igual la política que marca Abascal", ha incidido.

Ante esta la situación generada, Cladera ha exigido de nuevo al presidente del Consell Llorenç Galmés, que "rompa el pacto con Vox, que será mucho más inteligente que esperar a que pase al revés". Una ruptura del pacto PP-Vox como el que ya ha escenificado la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado la portavoz socialista.

Y es que, Cladera cree que la presencia de Vox condiciona la política social y en materia de menores en el Consell. "Si saca a Vox, Galmés podrá hacer la política que corresponde a la institución" en materia de menores no acompañados, "y no tendrá que hacerlo a escondidas o con la nariz tapada", ha finalizado.