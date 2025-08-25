El PSIB exige al Govern actuaciones "inmediatas" para afrontar la alerta por sequía en el Pla de Mallorca

(I-D) El Secretario De Política Municipal Del PSIB-PSOE Y Alclde De Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca; El Portavoz Adjunto Del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, Y La Secretaria General De Los Socialistas De Mallorca, Amanda Fernández - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha exigido este lunes al Govern actuaciones "inmediatas" para afrontar la alerta por sequía en el Pla de Mallorca.

En una rueda de prensa, tras reunirse con alcaldes y portavoces socialistas de los municipios de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha recriminado al Govern no solo su "inactividad" para afrontar un problema que "repercute directamente sobre la calidad de vida de los residentes", si no también su "estrategia para silenciar situaciones reales y existentes que se producen a día de hoy, especialmente en la Mancomunitat del Pla, pero que", ha considerado, "son extensivas a buena parte de la isla de Mallorca y al conjunto de Baleares".

Pons ha recordado que la Mancomunitat del Pla de Mallorca, en estos momentos, solo con la información que ha hecho pública el Govern, está en situación de alerta por sequía. Si bien, según ha considerado el socialista, "aquí habría que añadir que, incluso, los propios técnicos del Govern, en su comité técnico, la califican de situación de emergencia", lo que "obliga y obligaría al Govern a tomar decisiones de manera urgente, sin mirar hacia otro lado".

"En cambio", ha lamentado el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, "la estrategia del Govern ha sido silenciar esta información y no trasladarla a la opinión pública y, de este modo, evitarse la toma de decisiones de manera urgente, que permitiría precisamente preservar una parte de los acuíferos, a través tanto de una reducción de consumos, como también de la puesta en funcionamiento de determinadas infraestructuras".

Frente a esto, desde el PSIB tienen "clarísimo" que no entrarán en este "pacto de silencio" y han exigido al Govern "actuaciones inmediatas, ligadas a una coordinación con la Mancomunitat del Pla" para que "se adopten las medidas aprobadas tanto por el decreto de sequía de 2017 a nivel de gobierno autonómico, como por el plan de sequía aprobado por la Mancomunitat del Pla".

Además, los socialistas han pedido al Govern la paralización de cualquier actuación urbanística que tenga como consecuencia el incremento de consumos de agua que no se correspondan con la situación de sequía; la declaración de emergencia en la tramitación de los proyectos que haga posible la agilización al máximo de la construcción de infraestructuras hídricas; el incremento del cánon de saneamiento a los grandes consumidores; un plan de inversiones específico; un programa de lucha contra los pozos ilegales; que pare cualquier autorización de nuevos pozos en toda la zona de la mancomunidad; y, por último, que se haga cargo del transporte de los camiones de agua a los diferentes municipios afectados por la sequía.

También, en este contexto, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista ha comunicado que el PSIB ha registrado este lunes en el Parlament una solicitud de comparecencia en Diputación Permanente del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para que "de manera inmediata" dé cuenta de los informes del Comité de Sequía y explique las medidas que prevé adoptar.

Marc Pons ha comparecido este lunes en la rueda de prensa acompañado por la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, y el secretario de Política Municipal del PSIB-PSOE y alcalde de Santa Eugènia, Pep Lluis Urraca.