El PSIB exige soluciones urgentes ante la "grave problemática" de aparcamiento en s'Arenal de Llucmajor

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha exigido al equipo de gobierno que adopte soluciones urgentes ante la "grave problemática" de aparcamiento en s'Arenal de Llucmajor.

Según el portavoz socialista en el municipio, Jaume J. Oliver, "los vecinos se ven obligados a dar vueltas y más vueltas cada día para poder aparcar el coche y esto es una muestra clara de la desatención histórica que ha sufrido esta zona".

Así, el grupo ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de esta semana que denuncia la falta de inversiones en infraestructuras de aparcamiento por parte de gobiernos anteriores y pide actuar con urgencia, según ha señalado el PSIB en nota de prensa.

"No podemos continuar con la inacción y la falta de visión política, es hora de poner fin a años de negligencia y dar respuestas reales a la ciudadanía", ha reivindicado Oliver.

La moción plantea explorar todas las vías posibles, provisionales o definitivas, para resolver la falta crónica de aparcamiento en s'Arenal de Llucmajor. Para los socialistas, la solución tiene que integrar la visión de las asociaciones vecinales, culturales y de comerciantes.

El portavoz ha exigido al equipo de gobierno que "priorice y asigne fondos inmediatos a cualquier proyecto que pueda aligerar la situación". A su criterio, este problema no solo afecta a la comodidad de los residentes, sino también a la economía local y la calidad de vida.

En este sentido, ha apuntado que la temporada turística se ha alargado y que esto incrementa la presión sobre las calles de s'Arenal. "Si no actuamos ahora, la situación empeorará todavía más", ha advertido.