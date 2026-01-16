PSIB Ibiza muestra su "profunda preocupación" por los datos de exclusión social del Informe Foessa

IBIZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell de Ibiza ha expresado este viernes su "profunda preocupación" por los datos del Informe Foessa relativos a Ibiza, donde se señala que una de cada cinco personas residentes en la Isla está en exclusión social.

En un comunicado, la portavoz socialista Elena López ha considerado que las cifras son "devastadoras" y evidencian la gravedad de la situación social en Ibiza. Además, ha resaltado que los datos ponen de manifiesto "el fracaso de un modelo de desarrollo que ha creado graves desigualdades y condena a la pobreza a una parte importante de la población trabajadora de la Isla".

López ha apuntado a la vivienda como principal factor de exclusión en Ibiza, tal como indica el estudio. En este sentido, ha lamentado que esto "no es una crisis coyuntural, es una emergencia estructural que requiere de una actuación inmediata".

Por ello, ha exigido a las instituciones que adopten medidas, tales como la regulación de los precios del alquiler para acabar con la "especulación descontrolada" que expulsa a miles de personas.

También ha reclamado una política "ambiciosa y decidida" en vivienda pública, con un plan extraordinario de construcción de viviendas de protección oficial que responda a las necesidades reales de la población trabajadora.

"Necesitamos medidas urgentes y extraordinarias para afrontar la crisis de la vivienda porque cada día que pasa se agravan más las desigualdades y el drama social que sufren las familias trabajadoras", ha añadido.

La portavoz ha reclamado también que se aborde el problema de los asentamientos, con soluciones dignas y estables para los afectados, y que se incremente el gasto social para atender las necesidades de las más de 32.000 personas en exclusión en la Isla.

Además, ha exigido al Consell que devuelva la tarjeta de transporte público a las personas migrantes, una medida impulsada el pasado diciembre y que afecta a centenares de personas residentes. "No podemos aceptar que Ibiza sea la zona de España con más exclusión social", ha insistido.