El PSIB lamenta la "falta de valentía" del Govern y el PP para mejorar el decreto del turismo de excesos

PALMA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha lamentado la "falta de valentía" del Govern y el PP para mejorar el decreto del turismo de excesos y ha advertido de que se ha perdido una oportunidad "para introducir más medidas que eviten los excesos turísticos"

Para el socialista, el Ejecutivo autonómico "se ha limitado a dejar el mismo decreto que aprobó el Pacte".

Negueruela ha recordado que fue a través de los medios de comunicación como conoció "las intenciones del Govern" de eliminar determinadas normas restrictivas, sin consultar con las organizaciones empresariales ni sindicales, "que mostraron su sorpresa".

Para el portavoz del PSIB, patronales y sindicatos "dijeron por aquí no, que hacían falta medidas valientes". A juicio de Negueruela, el Govern ha dejado las cosas como estaban mientras la ciudadanía exige nuevas medidas.

"El PP no sabe qué modelo turístico quiere y mientras dice que se ha llegado a un límite, no quiere ser valiente y mantiene las regulaciones que había; dice que no quiere aumentar el turismo, pero que quiere levantar la moratoria; dice que no quiere excesos, pero recorta las zonas de excesos", ha añadido.

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado que el decreto incorpore medidas "de cacique" como la modificación de la ley del deporte, "que busca recortar los derechos de las personas federadas para poder poner a uno de los suyos".