PSIB, MÉS y Unidas Podemos registran una PNL en apoyo a la profesora de La Salle amenazada

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Socialista, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca han registrado este martes, en el Parlament, una Proposición No de Ley (PNL) en apoyo al profesorado, en general, y a la profesora de La Salle Palma y al claustro de este centro, en particular, tras las amenazas sufridas por estos con motivo del enfrentamiento con alumnos de primero de bachillerato, por la presencia de una bandera de España en el aula, en apoyo a la selección española masculina absoluta de fútbol en su participación en el Mundial.

La iniciativa registrada por PSIB, Unidas Podemos y MÉS tiene como objetivo que el Parlament manifiesta su solidaridad y su apoyo a la profesora de La Salle, víctima de amenazas e insultos, como también al claustro docente y a su equipo directivo. También, que se condene y denuncie todas aquellas manifestaciones de carácter amenazante e insultante que se han realizado en las diferentes redes sociales por parte de individuos, grupos o colectivos.

Otro objetivo de esta PNL es que la Cámara Autonómica declare "intolerable" la "instrumentalización política" que ciertos grupos hacen de la educación y la lengua y que, según los grupos del Pacte de Govern "solo fomenta el enfrentamiento, la crispación y el incivismo" cuando "todo el mundo tendría que dar ejemplo y fomentar el respeto y los hábitos democráticos.

Finalmente, esta iniciativa parlamentaria se ha registrado con el fin de que se reconozca "la tarea profesional y el esfuerzo" de todos los docentes, claustros y equipos directivos que trabajan en todos los centros educativos de Baleares para "conseguir tener una educación de calidad y que forme el alumnado con los valores democráticos y de respeto".