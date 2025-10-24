PSIB, MÉS y UP alertan de "prácticas clientelares" en Emaya

Archivo - Barredoras y tractoras incorporadas a la flota de vehículos de Emaya. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales del PSIB, MÉS y Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Palma han alertado este viernes de lo que consideran "prácticas clientelares" en Emaya y han acusado a PP y Vox de utilizar la empresa pública para proteger intereses de partido y personas afines.

En un comunicado, han señalado que los acuerdos extrajudiciales firmados por la dirección de la empresa con extrabajadores vinculados a Vox, algunos de ellos investigados por acoso laboral, "son un escándalo político e institucional".

La izquierda ha criticado que estas decisiones se haya tomado de espaldas al Consejo de Administración y aseguran que podrían implicar uso irregular de fondos públicos para beneficiar a presuntos acosadores.

"Es un acto de complicidad política intolerable. Mientras los trabajadores esperan justicia, el PP y Vox premian a los suyos. Además, la dirección de la empresa pública ha decidido no pagar la defensa de los trabajadores de Emaya afectados por la causa penal abierta de acoso contra los dos extrabajadores y militantes de Vox, como sí se hacía hasta el cambio de criterio", han indicado.

UNA TRAICIÓN A LA PLANTILLA Y A LA CIUDADANÍA

Según las formaciones de izquierdas, llegar a acuerdos con presuntos acosadores antes de una sentencia judicial es un "insulto a las víctimas y una falta de respeto absoluta a la justicia".

Para PSIB, MÉS y UP, esto pone en riesgo la seguridad y la dignidad de los trabajadores de la empresa pública y entierra diez años de trabajo para hacer de Emaya un ejemplo de transparencia en la contratación y la defensa de los derechos de los trabajadores.

"Esto es una irregularidad gravísima e inédita. El PP y Vox han roto las normas, vulnerado los principios de transparencia y han revuelto a Emaya a las viejas prácticas de enchufismo que la ciudad ya había dejado atrás", han añadido.

Ningún gobierno decente puede poner los derechos laborales en peligro para ganar favores políticos. Ninguna empresa pública puede ser una herramienta de intercambio entre partidos. Y ninguna dirección puede premiar el acoso con acuerdos e indemnizaciones discretas.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES

Los grupos de izquierdas han lamentado que las explicaciones del gerente de Emaya para aclarar quién autorizó estos acuerdos han sido del todo insuficientes y han reclamado que se depuren responsabilidades.