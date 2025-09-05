El PSIB pide actuaciones inmediatas ante la "incapacidad" del Govern para actuar contra la sequía

Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 7 de julio de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha pedido este viernes actuaciones "inmediatas" ante lo que tildan como una "incapacidad" del Govern de Marga Prohens de actuar de manera directa y urgente ante la falta de agua que sufren muchos municipios de la comunidad, mientras el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, "continúa desaparecido y sin hacer nada".

En un comunicado, los socialistas indican que, actualmente, las aguas superficiales de Baleares se encuentran al 30%, con previsión de llegar a finales de septiembre al 20%, mientras que las reservas de agua subterránea ya obligan a muchos municipios a aplicar restricciones en el consumo de agua. En concreto, el Pla de Mallorca se encuentra en emergencia por sequía, y hay complicaciones en la Serra de Tramuntana, donde en Sóller hay reservas de agua para poco más de una semana, y en Maó ya se aplican restricciones.

Ante este escenario "preocupante", el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha criticado que el conseller del ramo esté "desaparecido", no "dé la cara" y sea "incapaz de tomar una sola medida que vaya en la dirección correcta".

El PSIB advierte que, de cara al futuro, la situación es "más decepcionante" ya que, "mientras las Islas se secan, el PP y Prohens siguen adoptando medidas para incrementar el consumo de agua", ha alertado Pons, que ha añadido que la política de este partido está marcada por "los crecimientos urbanísticos y el mayor consumo de agua, en un escenario de incremento de la sequía".

Así, Pons ha insistido en que "Baleares ya no lo puede soportar". "A la amnistía urbanística en suelo rústico impulsada por el Govern de Prohens, se suma la liberalización de la construcción en suelo rústico, el incremento de plazas turísticas y el retroceso en medidas que podrían paliar la situación y que la presidenta había comprometido, como el aumento del canon de saneamiento a grandes consumidores o la subida del Impuesto de Turismo Sostenible", ha declarado.

Por todo ello, reclaman la convocatoria del comité de sequía y la aplicación del Plan de Sequía de Baleares. "El conseller también tiene una responsabilidad de coordinación entre el Govern y Emaya, y debería estar actuando en este sentido, porque es el responsable de las conexiones en la distribución de agua en alta", ha defendido.

Según remarca el PSIB, en los más de dos años que lleva el actual Govern, no se ha iniciado "ni una sola inversión nueva" en materia de recursos hídricos, mientras que "las que se encontraron planificadas o en ejecución no han sido capaces de acelerarlas para garantizar el incremento del suministro".

Paralelamente, "tampoco se han preocupado en incrementar o garantizar las conexiones de suministro de las canalizaciones en alta, ni han hecho ninguna mejora para aumentar las aguas depuradas que puedan ser utilizadas también en los espacios urbanos".

Así, reclaman la comparecencia en pleno del conseller de la Mar y del Ciclo del Agua y han presentado una interpelación sobre la aplicación del plan de sequía.