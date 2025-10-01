El PSIB pide "garantías jurídicas y transparencia" en una comercialización de plazas que "no se debería haber convocado"

El conseller insular del PSIB Andreu Serra en declaraciones a los medios. - PSIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Consell de Mallorca que la comercialización de plazas turísticas se haga, como mínimo, con "garantías jurídicas y transparencia", aunque resaltan que "no se debería haber convocado nunca".

Así ha reaccionado el conseller insular del PSIB Andreu Serra a la noticia de que el Consell pueda sortear las 1.500 plazas que pretendía adjudicar.

De esta manera, ha señalado el "caos" del departamento de Turismo que, desde su punto de vista, no aporta "ningún tipo de soluciones factibles" y "pone en un grave riesgo jurídico al Consell de Mallorca".

El socialista ha considerado "inaceptable" que, después de tres intentos fallidos, el departamento se plantee ahora un sorteo. "Esto solo evidencia el bajo nivel organizativo y la carencia de planificación del conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, el hombre que venía a salvar la organización del turismo de Mallorca y que es incapaz de liderar un procedimiento sencillo", ha alegado.

El Grupo Socialista ha criticado el procedimiento de adjudicación de las 1.500 plazas turísticas en Mallorca "desde el mismo momento de su anuncio", de igual manera que hizo con otras 500 plazas turísticas sacadas a licitación para establecimientos ubicados a edificios protegidos.

Así, han recalcado que esto son 2.000 plazas en total que suponen en realidad nuevas plazas turísticas en un momento en el que "la saturación turística obliga a hacer otro tipo de políticas en Mallorca".

"A pesar de haber defendido la contención turística, el Consell de Mallorca ha mantenido la iniciativa, hasta que ha llegado al punto de tener que suspender el proceso por los errores organizativos cometidos", ha subrayado.

Serra ha acusado directamente a Rodríguez y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, como los "únicos responsables" de una toma de decisiones "caótica" que, además, "incrementa el número de plazas turísticas y la masificación que dicen, falsamente, que quieren contener".

Para el conseller insular, la propuesta del sorteo es "una auténtica vergüenza pública" para todas las personas que accedieron al sistema en tres ocasiones diferentes.

"No tener un sistema que pudiera absorber la reserva de las plazas previamente demuestra la carencia de planificación y la improvisación de los actuales gestores del Consell. Atribuir al equipo anterior la responsabilidad de no disponer, 27 meses después, de un sistema informático para hacer las reservas simultáneas revela la negligencia de Rodríguez y de Galmés", ha sostenido.

De este modo, han acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, Galmés y Rodríguez de "maniobrar para levantar la moratoria de plazas turísticas, crear nuevas bolsas de plazas turísticas y amnistiar unas 90.000 licencias, sobre todo de alquiler vacacional, que estaban abocadas a la caducidad y la desaparición", mientras que una mayoría social "alertaba del estado de saturación que sufren las islas, y en especial Mallorca".