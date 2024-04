El PSIB presentará esta semana una Proposición de Ley para declarar zonas de mercado residencial tensionado en Baleares

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE presentará esta semana una Proposición de Ley para declarar zonas de mercado residencial tensionado en Baleares, que defenderán los diputados Mercedes Garrido y Llorenç Pou.

Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien ha indicado que esta Proposición de Ley es una herramienta importante, porque la Ley de Vivienda que aprobará este martes el Parlament, impulsada por el PP, nace "con una falta de desarrollo de la Ley", y porque este mismo lunes se ha sabido que el Gobierno de España ha anunciado que habrá fondos para las comunidades que utilicen la herramienta de las zonas tensionadas, y que no habrá para aquellas que no usen la Ley estatal de Vivienda, de modo que, según ha advertido el portavoz socialista, se pueden perder recursos por no desarrollar la normativa estatal.

Por eso, el partido socialista reacciona ante uno de los principales problemáticas de esta comunidad autónoma, y presentarán esta semana un redactado normativo elaborado con el apoyo de diferentes grupos de expertos en la materia.