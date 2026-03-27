El PSIB propone un plan de choque para evitar desalojos sin alternativa y garantizar el derecho al empadronamiento

La consellera en el Consell de Mallorca Sofía Alonso y el regidor en el Ayuntamiento de Palma Daniel Oliveira. - PSIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha propuesto un plan de choque contra el sinhogarismo que incluye medidas para evitar los desalojos sin alternativa, garantizar el derecho al empadronamiento y mejorar la coordinación entre las administraciones y las entidades del tercer sector.

Lo han presentado este viernes la consellera en el Consell de Mallorca Sofía Alonso y el regidor en el Ayuntamiento de Palma Daniel Oliveira desde el aparcamiento de las piscinas municipales de Son Hugo (Palma), uno de los principales asientos de caravanas.

El plan de choque, registrado inicialmente como una moción ante el Consell de Mallorca y que se debatirá en el pleno del próximo 9 de abril, plantea una docena de medidas urgentes e "imprescindibles para revertir una crisis que ya es estructural y que afecta a miles de personas".

"La desprotección que sufren las personas que viven en Palma y en Mallorca comienza a ser terrible", ha subrayado la socialista, quien ha considerado que Son Hugo "es un claro ejemplo" de una emergencia habitacional que ha vaticinado que irá a peor.

El plan de choque, según ha informado el PSIB en un comunicado, incluye medidas para evitar los desalojos sin alternativa, garantizar el derecho al empadronamiento y mejorar la coordinación entre las administraciones y las entidades del tercer sector.

También para evitar casos como los de dos jóvenes extutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que han quedado "abandonados a su suerte sin ningún tipo de acompañamiento" y que, en casos similares, al menos puedan seguir en los centros de acogida hasta encontrar un alojamiento en condiciones.

Oliveira, por su parte, ha considerado que estas medidas ayudarían a poner freno a "la purga" que, a su parecer, está realizado el Ayuntamiento de Palma al desempadronar a personas vulnerables.

"Están ejerciendo una política aporofóbica contra la gente más vulnerable, han desempadronado a casi 15.000 personas en los últimos dos años, que equivale a la mitad del barrio de Pere Garau", ha subrayado.