El PSIB propone subir el ITS para dedicarlo a vivienda pública, gravar los 'rent a car' y mantener la ley de memoria

Un momento del Debate de Política General en el Parlament. - PSIB

También plantea una agencia autonómica de meteorología, blindar la gratuidad del transporte público y abolir la prostitución

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha registrado la mañana de este viernes 46 propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General celebrado esta semana en el Parlament, entre las que destacan subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) para dedicarlo a vivienda pública, gravar los 'rent a car' y mantener la ley de memoria democrática autonómica.

Los socialistas, en un comunicado, han confiado en que buena parte de estas propuestas reciban el apoyo del PP atendiendo a la posición manifestada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante el debate.

Una de las medidas propuestas por el PSIB, y que ya fue adelantada por su portavoz, Iago Negueruela, es incrementar el ITS en dos euros durante los meses de verano, tal y como planteó hace un año el Ejecutivo, y revertir esta subida en la construcción de vivienda pública.

También han puesto sobre la mesa un impuesto sobre los vehículos no matriculados en Baleares, muy vinculados al negocio de los 'rent a car', y aplicar la limitación de entrada de vehículos durante el verano en Mallorca y Menorca del mismo modo que ya se hace en Ibiza y Formentera.

El PSIB también ha registrado una proposición de ley de movilidad sostenible que pretende blindar el derecho a la gratuidad del transporte público.

Sobre vivienda, los socialistas han planteado otra proposición de ley contra el alquiler turístico ilegal que eliminaría progresivamente aquellos que están establecidos en edificios plurifamiliares.

Otras iniciativas legislativas del PSIB plantearán la modificación de la ley de vivienda para que los ayuntamientos puedan declarar como zonas tensionadas y topar los alquileres o que los nuevos desarrollos urbanísticos se dediquen exclusivamente a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).

El grupo parlamentario socialista también llevará al pleno propuestas para afrontar el cambio climático como la creación de una agencia autonómica de meteorología, un proyecto de ley del mar balear y la puesta en marcha de políticas que garanticen la sostenibilidad hídrica ante los eventos de sequía.

También ha registrado un plan de ayudas para los afectados por las inundaciones en Ibiza y un plan de climatización de los centros educativos públicos.

Los socialistas también han puesto sobre la mesa la posibilidad de reformar el Estatut d'Autonomia para blindar un mínimo de financiación para los servicios público esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, y garantizar equidad en la dotación de servicios de salud mental en las cuatro islas.

Por último, el PSIB instará al Govern a mantener la ley de memoria democrática --el PP y Vox prevén derogarla--, abolir la prostitución, blindar el derecho al aborto o defender los derechos de las personas LGTBI, entre otras cuestiones.