El PSIB propone que el Triángulo de Galatzó se destine a vivienda social y no a "ampliar" Son Bugadelles

Dirigentes del PSIB presentan su propuesta sobre el Triángulo de Galatzó. - PSIB

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha propuesto que el Triángulo el Galatzó se destine a construir vivienda social y no a servicios y equipamientos privados, lo que en la práctica supondría "ampliar" el polígono de Son Bugadelles.

Es por ello que, según ha informado el PSIB en un comunicado, han reclamado al Ayuntamiento de Calvià y al Consell de Mallorca que apoyen este planteamiento, que no es otro que el que hicieron los vecinos de la zona en 2007.

Hace unos días el grupo socialista en el Ayuntamiento de Calvià defendió esta propuesta en el pleno municipal y el jueves que viene harán lo propio los representantes del partido en la institución insular. Esta última ha sido presentada a la asociación de vecinos de la zona en un encuentro con diferentes dirigentes del partido.

"El gobierno de Calvià ignora la voluntad popular expresada por los vecinos, que ya decidieron que este espacio se debe destinar a vivienda de protección oficial y equipamientos públicos. No podemos permitir que se repita el error de 2007, cuando se intentó convertirlo en suelo industrial", ha señalado el conseller socialista en el Consell de Mallorca Joan Méndez.

El también secretario general de las Juventudes Socialistas de Mallorca ha considerado que la institución insular "tiene la obligación de velar por una planificación territorial justa y coherente".

"Esta moción no va contra nadie, sino a favor de la gente de Galatzó, de un modelo de municipio equilibrado y de una Mallorca que planifica con cordura y respeto", ha apuntado.

La propuesta socialista buscará instar al Consell a incorporar el Triángulo de Galatzó en la modificación cuarta del Plan Territorial Insular de Mallorca "para asegurar que se pueda destinar a usos residenciales públicos y comunitarios".

También reclamar al Govern y al Ayuntamiento de Calvià que colaboren en la defensa de un modelo de crecimiento sostenible y que respete la voluntad de la ciudadanía.

El conocido como el Triángulo de Galatzó es un espacio de más de 130.000 metros cuadrados situados entre la urbanización Galatzó y el polígono de Son Bugadelles.