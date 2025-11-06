El PSIB ha reclamado al Govern un segundo plan contra el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor en Políticas de Igualdad del PSIB ha solicitado al Govern que apruebe el segundo plan contra el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual, una medida que han apuntado que va con "retraso".

Este organismo se ha reunido este jueves para analizar la situación actual de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en Baleares, además de preparar las acciones de cara al próximo 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género.

En una nota de prensa, los socialistas han advirtido que esta forma de tráfico de personas es la "expresión más extrema de la desigualdad y la mercantilización de los cuerpos de mujeres y niños", al tiempo que ha alegado que representa un "atentado contra su libertad, dignidad e integridad".

De este modo, han resaltado que el actual plan fue elaborado por el anterior Govern, al que han calificado de "pionero en todo el Estado" pero han incidido en que está "caducado desde hace más de dos años, sin que el Gobierno del PP haya hecho ningún paso para aprobar el segundo plan".

Por eso, han subrayado que se trata de una "herramienta básica", con medidas y presupuesto concreto, para hacer frente a la explotación sexual de mujeres y menores.

La secretaria de Igualdad del PSIB, Milena Herrera, ha censurado el "desamparo" que sufren las mujeres de las islas con el Ejecutivo del PP, puesto que ha asegurado que ha habido un "endurecimiento" de los requisitos para acceder a la Renta Social Garantizada.

Esto ha destacado que "repercute directamente y negativamente" en las mujeres víctimas de la violencia machista, por el hecho de que es un "recurso básico" para atender la situación de vulnerabilidad que sufren las víctimas cuando "deciden salir de la asfixia económica a las que les someten los maltratadores y dan el primer paso para ser independientes económicamente y poder iniciar un nuevo proyecto de vida".

En ese sentido, ha reclamado al Govern que "haga algo más que criticar el Gobierno de España", con medidas que dependen del gobierno autonómico y que "afectan directamente" a las mujeres víctimas de las islas, como es el caso del plan contra la explotación sexual o el acceso a la Renta Social Garantizada.

Por otro lado, Herrera ha pedido a los ayuntamientos del PP que "no pongan trabas" a la hora de empadronar a las mujeres víctimas de explotación sexual, porque es el mecanismo que tienen para acceder a todo el sistema público de ayudas que "les permite tener una atención social temprana y empezar a salir de esta lacra".

El PSIB ha planteado estas como algunas de las reivindicaciones que hará para el 25N, día en el que ha llamado a la movilización y al apoyo a las actividades que organice el movimiento feminista.

PNL PARA RECONOCER A LAS VÍCTIMAS EL PATRONATO DE LA MUJER

Por otro lado, el consejo ha debatido una proposición no de ley, que se ha registrado en el Parlament y que está pendiente de debatirse, para la memoria, reconocimiento y dignificación de las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer en Baleares.

Este patronato fue una institución clave el franquismo para la imposición de un "modelo único de mujer", al convirtirlas en un aparato "represivo de carácter patriarcal, moralista y nacionalcatólico", con una red de centros de internamiento en todo todo el Estado gestionado por congregaciones religiosas.

Las mujeres internadas eran acusadas de conductas consideradas desviadas por el régimen franquista por el hecho de haber quedado embarazadas fuera del matrimonio, haber sido víctimas de abusos, practicar la homosexualidad, frecuentar espacios como cines o playas o querer vivir en libertad.

El PSIB propone que el Govern, en coordinación con el Gobierno de España y las entidades de memoria, investiguen la represión ejercida a través del patronato, al identificar los centros de represión existentes en las islas, el acceso a archivos y la recogida de testimonios.

La iniciativa socialista contempla el reconocimiento de estas mujeres víctimas, la inclusión de esta represión en programas educativos, culturales e institucionales, la reparación de las mujeres víctimas de forma simbólica y garantizar la aplicación de la ley de memoria democrática con perspectiva feminista e interseccional.

El Consejo Asesor en Políticas de Igualdad es un órgano consultivo del PSIB-PSOE en materia feminista, formado por mujeres especialistas en políticas de igualdad de los ámbitos académico, sanitario, social, cultural o sindical, para analizar la política feminista, detectar las amenazas para los derechos de las mujeres y plantear propuestas para hacer frente. Actualmente, está presidido por Margalida Moll.