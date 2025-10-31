El PSIB reclamará al Consell de Mallorca que prepare la isla ante "futuras situaciones de riesgo climático"

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB presentará una moción en el Consell de Mallorca para adaptar el Pacto de Estado por la Emergencia Climática a la realidad insular, ante "futuras situaciones de riesgo climático".

La propuesta responde a los episodios recientes de altas temperaturas, afectaciones en la población por golpes de calor, inundaciones y lluvias torrenciales o sequías, que este año siguen afectan varios municipios de la isla, y que los socialistas han recalcado que son "consecuencia directa del cambio climático".

En una nota de prensa, el conseller insular del PSIB Jaume Mateu ha explicado que todo esto "está demostrado científicamente que es causa de este cambio climático" y que como sociedad se tiene que "responder a esta amenaza con una estrategia a largo plazo que implique a toda la sociedad".

La moción propone reconocer la emergencia climática, asumir la responsabilidad institucional más allá de una legislatura, poner recursos y medios desde el Consell para hacer frente, y abrir el pacto a toda la sociedad mallorquina.

"Es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad y la humanidad, por lo que desde el Consell de Mallorca también se tienen que tomar cartas en esta cuestión", han sostenido.

Por su parte, la consellera insular del PSIB Juana M. Adrover ha criticado la postura del Consell sobre el tema, puesto que sigue al frente de la protección del medioambiente un "negacionista constatado" cómo han calificado al vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

"Todo con el permiso y el aplauso del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Vox convierte en un circo cualquier afirmación que diga que no hay planeta B, cualquier petición para la protección del mundo y se mofa de todos los argumentos científicos que se ponen encima la mesa. Es un insulto a la ciudadanía de Mallorca y de todo el mundo", han recriminado.

Los socialistas han reprochado esta "connivencia con el lenguaje negacionista de Vox", algo que hace que el Consell de Mallorca "no esté en condiciones de liderar una respuesta efectiva mientras el conseller insular de Medio Ambiente sea Bestard".

"Su presencia convierte cualquier debate climático en una caricatura dentro de la institución. Así ha sido en debates anteriores, como el sostenido el pasado diciembre de 2023, cuando PP y Vox votaron en contra de asumir las conclusiones de la Asamblea de Mallorca por el Clima, como había reclamado el Grupo Socialista", han resaltado.

Por eso, desde el PSIB han indicado que "no se cansarán" de hacer propuestas en positivo para llegar a una "protección real" y hacer frente a los "efectos reales del cambio climático, que existen y que ya están aquí".