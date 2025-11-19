El PSIB reclamará el rechazo del Ayuntamiento de Santa Maria al proyecto de la planta de baterías de litio

La portavoz del PSIB de Santa Maria del Camí, Ana María Muela, interviene en un acto del PSIB. - PSIB

El PSIB de Santa Maria del Camí ha registrado una moción en el Ayuntamiento en la que reivindicará que los partidos locales se posicionen en contra del proyecto de la planta de baterías de litio en la zona.

La iniciativa, denominada 'Laurea BESS III Energy', prevé construir una planta de almacenamiento energético con baterías de iones de litio en una parcela de 2.712 m2 de suelo rústico, con una capacidad de acceso de 5,04 MW y un sistema de almacenamiento de 20,06 MWh, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

La portavoz del PSIB en Santa Maria, Ana Maria Muela, ha reivindicado que el suelo rústico municipal "no puede convertirse en un campo de pruebas para macro instalaciones industriales", a lo que ha añadido que defienden la transición energética pero "no a expensas del paisaje, la 'pagesia', ni de la seguridad de los vecinos".

La moción recuerda que el proyecto tiene una clara naturaleza industrial, que "no genera ocupación estable en el municipio, no está integrado dentro de ninguna planificación energética local o supramunicipal y se quiere ubicar en suelo rústico común, destinado prioritariamente a usos agrarios y compatibles con la preservación del paisaje". Además, ha alertado del precedente que supondría abrir la puerta a una industrialización "dispersa" del campo entre Santa Maria y Consell.

Muela ha subrayado que se trata de una iniciativa "puramente privada, orientada al beneficio económico, que no aporta un interés público claro que justifique ocupar suelo rústico ni pasar por encima de las competencias municipales". En este sentido, el texto ha alegado que el proyecto "no dispone" de la Declaración de Interés General, ni del correspondiente informe territorial preceptivo del Consell de Mallorca.

La propuesta socialista también hace hincapié en los riesgos específicos asociados a las baterías de iones de litio, como por ejemplo "incendios, explosiones o la emisión de gases tóxicos en caso de accidente" --'thermal runaway'--, con "posibles consecuencias" para la salud de las personas, la fauna, la flora y los acuíferos.

Por eso, ha considerado "inaceptable" avanzar en el proyecto sin un estudio "riguroso e independiente" de riesgos y sin un plan de emergencia y protección civil adaptado al contexto rural de Santa Maria del Camí.

"El PSIB no puede aceptar que se imponga una planta de estas características sin garantías de seguridad y sin escuchar el municipio. Por eso se pide que se planifique bien donde tienen que ir estas instalaciones y que se prioricen suelos industriales o ya transformados pero no en el campo", ha defendido Muela.

Además del rechazo a la planta, los socialistas piden a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía que no declare el proyecto como de "interés industrial estratégico" y que deniegue la autorización en suelo rústico, al exigir que cualquier propuesta similar "se localice preferentemente en suelo industrial o ya transformado".

Al mismo tiempo, se instar al Consell de Mallorca a emitir un informe territorial "desfavorable" y a impulsar una planificación insular específica para las plantas de almacenamiento energético, con "zonas de exclusión y criterios claros de ubicación".

Por otra parte, se solicita al Govern que elabore, con la participación de los ayuntamientos y Consells insulares, una planificación energética y territorial para la generación y el almacenamiento de energía que "priorice el autoconsumo, las comunidades energéticas locales y el uso de suelos ya transformados", así como a "reforzar la protección del suelo rústico ante grandes infraestructuras energéticas".

En la misma línea, han reclamado que cualquier proyecto de este tipo en el municipio vaya acompañado de un estudio específico de riesgos y de un plan de emergencia y protección civil consensuado con el Ayuntamiento y los servicios de emergencia.

Finalmente, la moción reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí con una "transición energética justa, ordenada y arraigada al territorio", con una apuesta por el autoconsumo, las comunidades energéticas locales y la instalación de renovables en tejados, polígonos industriales y otros suelos ya transformados, a la vez que se protege el "mosaico agrario y el paisaje tradicional del término".

"La mejor transición energética es aquella que cuida el territorio y pone las personas en el centro. Santa Maria tiene que ser ejemplo de sostenibilidad, no víctima de una nueva especulación bajo la etiqueta verde", ha defendido Muela.