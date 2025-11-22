El PSIB reivindica el "compromiso" del Gobierno con Baleares y pide a Prohens que acepte la condonación de la deuda

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha reivindicado el "compromiso" del Gobierno de España con Baleares, que recibirá "más financiación que nunca en 2026", y ha reclamado al Govern balear que acepte la condonación de la deuda.

En una nota de prensa este sábado, los socialistas han subrayado que llegarán a las Islas 4.191 millones de euros, lo que supone más recursos que nunca para la sanidad, educación, servicios sociales y personas en situación de dependencia, mientras que con el último Gobierno del PP, en 2018, llegaron "solo" 2.906 millones de euros.

"Es una buena noticia para la ciudadanía de Baleares el compromiso del Estado con una financiación histórica para nuestras islas, que se tiene que utilizar con la reducción de las listas de espera sanitarias, la educación pública y en la construcción de vivienda pública, tan necesaria y urgente", ha considerado el delegado del Gobierno en las Islas, el socialista Alfonso Rodríguez.

Según ha apuntado el PSIB, durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez han llegado 9.122 millones de euros más que en los siete del Gobierno de Mariano Rajoy.

En este sentido, Rodríguez ha hecho hincapié en que el "compromiso" del Estado con la Comunidad Autónoma también se traduce en hechos "tan importantes para el bolsillo de la ciudadanía" como la gratuidad del transporte público, el incremento de las becas, ayudas al alquiler o el descuento de residente del 75 por ciento.

Este camino, a su parecer, está previsto que continúe en los próximos años con una senda de déficit para los próximos años que supondrá otros 153 millones de euros para sanidad, educación y otros servicios esenciales.

Sobre esta cuestión, los socialistas han señalado que la senda tiene que ser aprobada en el Congreso y han confiado en que "esta vez los 'populares' se comprometan con la Comunidad Autónoma y no bloqueen la llegada de más recursos".

"Ahora tenemos que ver si el PP de Prohens vota a favor de este incremento de recursos o sigue con unos intereses alejados de la ciudadanía de Baleares y que refuerzan los intereses partidistas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", ha dicho Rodríguez, quien ha pedido al PP que acepte la condonación de la deuda.