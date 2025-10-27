El PSIB reprocha al Ayuntamiento de Valldemossa que pierda una subvención para Juventud por no hacer trámite "básico"

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha alertado que el Ayuntamiento de Valldemossa habría quedado excluido de una línea de subvenciones para dinamización juvenil, por "no haber respondido a un requerimiento administrativo básico" en el plazo establecido.

El secretario general del PSIB de Valldemossa, Jaume X. Roselló, ha calificado de "absolutamente inadmisible" que el municipio sea el "único" de la isla que no pueda acogerse a estas ayudas, según ha apuntado el PSIB en un comunicado.

Desde el PSIB han manifestado su "profunda preocupación" por la pérdida de una nueva subvención por parte del Ayuntamiento. La línea de subvenciones, que se publicó el pasado mes de mayo, incluye financiación para municipios de Mallorca con población inferior a 55.000 habitantes, para hacer actuaciones de información, dinamización y formación juvenil, la adquisición de bienes inventariables para mejorar equipaciones juveniles, la inversión para adecuar casales y centros de información juvenil, la contratación de jóvenes y el desarrollo de planes locales de juventud.

"Es inadmisible que Valldemossa sea el único pueblo de Mallorca que queda fuera de una línea de ayudas tan importante para la juventud. Esta dejadez no es un hecho puntual, sino una muestra más de una gestión negligente y desconectada de las necesidades reales del municipio", ha alegado Roselló.

Así, en los últimos meses, ha criticado que el Ayuntamiento también haya dejado "escapar" subvenciones destinadas a la restauración de la cruz de término y a la reparación de la pared y el patio de la escuela vieja.

De este modo, el representante local del PSIB ha indicado que cada subvención "perdida" es "una oportunidad que se esfuma para mejorar el pueblo". "Mientras otros ayuntamientos pequeños de Mallorca hacen el trabajo y consiguen recursos, aquí se pierden por pura pasividad. La juventud de Valldemossa merece mucho más", ha remarcado.

Por estos motivos, Roselló ha exigido explicaciones públicas "inmediatas" y un "cambio radical" en la manera de gestionar el Consistorio, porque, a su manera de ver, "no es posible" que el Ayuntamiento se gestione con esta sensación de "pasividad que condena el municipio a la parálisis". "El pueblo está cansado de excusas, es hora de ponerse a hacer trabajo de verdad", ha concluido Roselló.